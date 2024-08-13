Elinde altını olanı sevindirecek haber! Altın fiyatları için İslam Memiş'ten rekor tahmin

13 Ağustos 2024 13:06 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 13:27

ABD faiz kararlarını etkileyecek enflasyon verisi yarın belli olacak. ABD enflasyonunun yüzde 3 seviyesinde gelmesi beklenirken piyasa tahminlerinin altında ya da üstünde gelecek veri altın fiyatları için belirleyici olacak. Ons altın yeni güne hafif bir düşüşle başlamasının ardından 2 bin 470 dolardan fiyatlandı. Gram altın da bu hareketten etkilenerek dünkü 2 bin 670 seviyesinden 2 bin 655 seviyelerine geriledi.

Ekonomist İslam Memiş finans piyasalarını değerlendirdiği açıklamalarında merkez bankası alımlarına dikkat çekti. Altında yükselişlerin devam edeceğini ifade eden Memiş, yıl sonu için elinde altın olanları sevindirecek seviyeyi açıkladı.

ABD TÜFE'Sİ ALTIN FİYATLARINI BELİRLEYECEK

Piyasaların gözleri yarın açıklanacak ABD enflasyon verisine çevrildi. Geçtiğimiz ay yüzde 3 olarak açıklanan ABD TÜFE'sinin bu ay da benzer bir performans göstermesi bekleniyor. Öte yandan Fed'in eylül ayında faiz indirimi yapmasına yönelik beklentiler değişmedi. Ancak, analistler ve piyasa 50 baz puanlık indirim mi yoksa 25 baz puanlık indirim mi olacak? sorusu etrafında ikiye bölündü.

ALTIN FİYATLARI BASKI ALTINDA

İslam Memiş "Ben altın ve kripto para piyasasının baskı altında olduğunu hâlen düşünüyorum. Bunu da sık sık dillendiriyorum" diyerek nedenini "Çünkü merkez bankaları enflasyonla mücadele ediyor, işte faiz noktasında faiz artırarak bu süreci bugüne kadar getirdiler.

Jeopolitik gerilimleri, küresel ekonomik krizleri, resesyon riskleri... Hepsini topladığınız zaman altın fiyatlarının ve kripto paraların sevdiği bir ortam. Dolayısıyla da yükselmemesi baskılandığına işaret ediyor" sözleriyle açıkladı.

Memiş açıklamalarına şöyle devam etti:

ALTIN ALTIN YILINI YAŞAYACAK

Diğer yandan merkez bankalarının fiziki rezervlerinde ciddi bir artış var. Yani merkez bankaları para stoklarını artırmaya devam ediyor ve dolayısıyla da bu baskılanma sürecini etkiliyor. Ama önümüzdeki aylarda tekrar yükseliş trendlerini korunma ihtimalini güçlü görüyorum.

Özellikle merkez bankalara eylül ayı itibariyle faiz indirimleri başladığında... 2024 yılına ilişkimiz sloganımız vardı. 2024 yılında altın altın çağının yaşayacak.

YIL SONU İÇİN REKOR BEKLENTİ

Kimse şu anda bir pozisyon alamıyor veya kazanamıyor ama altın bunların içinde yine de iyi bir getiri sağlamış oldu. Yine gram altın tarafında yıl sonu 3.000/3.500 TL seviyesi ile alakalı öngörüde bir değişiklik yok.