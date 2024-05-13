Elinde birikimi olan dikkat! Bankaların güncel mevduat faizleri belli oldu

13 May 2024 16:23 - Güncelleme : 13 May 2024 16:29

Türkiye'de emekli kişi sayısı belli oldu, bir emekliye 1,5 çalışan düşüyor

Türkiye'de emekli kişi sayısı belli oldu, bir emekliye 1,5 çalışan düşüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nisan ayı politika faizlerini sabit tuttu. Tasarruf sahipleri ise yapacakları yatırımlar için mevduat faizlerini takip ediyor.

GÜNCEL FAİZ ORANLARI BELLİ OLDU

Bazı bankalar yeni müşteriler kazanmak için 3 aylık vadeye yüzde 57-58 faiz imkanları sağlayabiliyor. Yatırımcılar mayıs ayında en yüksek faizleri veren bankaları yakından takip ediyor. Parasını mevduat faizlerine yatıranlar yenilenen faiz oranları ile iyi bir kazanç sağlayabiliyor. Hangi banka ne kadar mevduat faiz veriyor?

ODEABANK

Odeabank'ta yeni müşteri olan yatırımcılara özel yüzde 58 faiz fırsatı yer alıyor.

Faiz oranı: Yüzde 58

Vade Sonu Tutar: 567.428,96 TL

Net Kazanç: 67.428,96 TL

AKBANK

AKBANK mevcut müşterilere özel yüzde 57 faiz fırsatı sunuyor

Faiz oranı: Yüzde 57

Vade Sonu Tutar: 566.266,39 TL

Net Kazanç: 66.266,39 TL

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 55

Vade Sonu Tutar: 563.941,26 TL

Net Kazanç: 63.941,26 TL

ON PLUS

Faiz oranı: Yüzde 54

Vade Sonu Tutar: 562.778,69 TL

Net Kazanç: 62.778,69 TL

N KOLAY

Faiz oranı: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 560.453,55 TL

Net Kazanç: 60.453,55 TL

EN PARA

Faiz oranı: Yüzde 51,5

Vade Sonu Tutar: 559.872,27 TL

Net Kazanç: 59.872,27 TL

YAPI KREDİ

Faiz oranı: Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 555.803,28 TL

Net Kazanç: 55.803,28 TL

GARANTİ

Faiz oranı: Yüzde 46

Vade Sonu Tutar: 553.478,14 TL

Net Kazanç: 53.478,14 TL

TEB

Faiz oranı: Yüzde 44,5

Vade Sonu Tutar: 551.734,29 TL

Net Kazanç: 51.734,29 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: Yüzde 43

Vade Sonu Tutar: 549.990,44 TL

Net Kazanç: 49.990,44 TL