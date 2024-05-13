Elinde birikimi olan dikkat! Bankaların güncel mevduat faizleri belli oldu
Yatırımcı altın ve borsayla beraber mevduat faiz oranlarını da yakından takip ediyor. Elinde birikimi olanlar araba ve ev almaktan vazgeçerek mevduat faizlerini değerlendirmeye başladı. Bankaların güncel faiz tutarları da belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nisan ayı politika faizlerini sabit tuttu. Tasarruf sahipleri ise yapacakları yatırımlar için mevduat faizlerini takip ediyor.
GÜNCEL FAİZ ORANLARI BELLİ OLDU
Bazı bankalar yeni müşteriler kazanmak için 3 aylık vadeye yüzde 57-58 faiz imkanları sağlayabiliyor. Yatırımcılar mayıs ayında en yüksek faizleri veren bankaları yakından takip ediyor. Parasını mevduat faizlerine yatıranlar yenilenen faiz oranları ile iyi bir kazanç sağlayabiliyor. Hangi banka ne kadar mevduat faiz veriyor?
ODEABANK
Odeabank'ta yeni müşteri olan yatırımcılara özel yüzde 58 faiz fırsatı yer alıyor.
Faiz oranı: Yüzde 58
Vade Sonu Tutar: 567.428,96 TL
Net Kazanç: 67.428,96 TL
AKBANK
AKBANK mevcut müşterilere özel yüzde 57 faiz fırsatı sunuyor
Faiz oranı: Yüzde 57
Vade Sonu Tutar: 566.266,39 TL
Net Kazanç: 66.266,39 TL
DENİZBANK
Faiz oranı: Yüzde 55
Vade Sonu Tutar: 563.941,26 TL
Net Kazanç: 63.941,26 TL
ON PLUS
Faiz oranı: Yüzde 54
Vade Sonu Tutar: 562.778,69 TL
Net Kazanç: 62.778,69 TL
N KOLAY
Faiz oranı: Yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 560.453,55 TL
Net Kazanç: 60.453,55 TL
EN PARA
Faiz oranı: Yüzde 51,5
Vade Sonu Tutar: 559.872,27 TL
Net Kazanç: 59.872,27 TL
YAPI KREDİ
Faiz oranı: Yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 555.803,28 TL
Net Kazanç: 55.803,28 TL
GARANTİ
Faiz oranı: Yüzde 46
Vade Sonu Tutar: 553.478,14 TL
Net Kazanç: 53.478,14 TL
TEB
Faiz oranı: Yüzde 44,5
Vade Sonu Tutar: 551.734,29 TL
Net Kazanç: 51.734,29 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz oranı: Yüzde 43
Vade Sonu Tutar: 549.990,44 TL
Net Kazanç: 49.990,44 TL