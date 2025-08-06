Elinde Euro olanlar dikkat! Uzman isimden kritik yorum

Uluslararası yatırım bankası ING'nin döviz stratejisti Francesco Pesole, euronun dolar karşısında hala makul bir yükselme potansiyelinin olduğunu söyledi. ABD ekonomik verilerinin beklenenden düşük gelmesi ve Federal Reserve Yöneticisi Adriana Kugler'in istifa etmesi ABD'de faiz indirimi beklentilerini artırdı ve dolara baskı yaptı.

Bir araştırma bülteni yayınlayan Pesole, ABD Başkanı Trump'ın ticaret politikaları ve Fed'e faiz indirimi baskısının da ABD para birimi için olumsuz olduğunu söledi.

ING, euronun kısa vadede 1.17 dolara yükselmesini ve bu yıl içinde kazançlarının devam etmesini bekliyor. Ancak Pesole, tarifelerin euro bölgesi ekonomisine zarar vermesi endişeleri nedeniyle euronun düz bir çizgi üzerinde yükselmeyebileceğini belirtti.