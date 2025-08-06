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 | Bengü Sarıkuş

Elinde Euro olanlar dikkat! Uzman isimden kritik yorum

Hollanda merkezli çok uluslu ING Bank'ın döviz stratejisti Francesco Pesole elinde Euro bulunduranlar için kritik değerlendirmelerde bulundu. Pesole,"Euro/doların hala makul bir yükselme potansiyeli var" dedi.

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Elinde Euro olanlar dikkat! Uzman isimden kritik yorum
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 13:02

Uluslararası yatırım bankası ING'nin döviz stratejisti Francesco Pesole, euronun karşısında hala makul bir yükselme potansiyelinin olduğunu söyledi. ABD ekonomik verilerinin beklenenden düşük gelmesi ve Yöneticisi Adriana Kugler'in istifa etmesi ABD'de indirimi beklentilerini artırdı ve dolara baskı yaptı.

Elinde Euro olanlar dikkat! Uzman isimden kritik yorum

Bir araştırma bülteni yayınlayan Pesole, ABD Başkanı Trump'ın ticaret politikaları ve Fed'e faiz indirimi baskısının da ABD para birimi için olumsuz olduğunu söledi.

Elinde Euro olanlar dikkat! Uzman isimden kritik yorum

ING, euronun kısa vadede 1.17 dolara yükselmesini ve bu yıl içinde kazançlarının devam etmesini bekliyor. Ancak Pesole, tarifelerin euro bölgesi ekonomisine zarar vermesi endişeleri nedeniyle euronun düz bir çizgi üzerinde yükselmeyebileceğini belirtti.

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ETİKETLER
#dolar
#faiz
#abd ekonomisi
#federal reserve
#Ing Türkiye Kupası
#Euron
#Ticaret Politikaları
#Ekonomi
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