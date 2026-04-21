Elinde Türk lirası bulunduranlar dikkat! Dev bankadan altın için '5.588 TL' uyarısı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD ve İran arasındaki ateşkeste kritik son 24 saate girilirken, piyasaların Pakistan’da yapılması beklenen 'ikinci tur' görüşmelerine odaklandı.
Başkan Trump’ın "Anlaşma olmazsa askeri güç kullanırız" çıkışına, İran tarafı "Deniz ablukası kalkmadan masaya oturmayız" şartıyla karşılık verdi.
Görüşmelerle ilgili belirsizlik ve savaş tamtamları ons altını 4.800 seviyesinin hemen altına iterken yatırımcı tarafların yarınki büyük kararını bekliyor.
HSBC Stratejisti Rodolphe Bohn ise altında yükseliş için 3 şarta dikkat çekti. Bankanın çift yönlü tahmininden Türk lirasına yansıyanlar ve tüm detaylar...
Spot piyasada işlem gören 21 Nisan 2026 gram altın fiyatı da 6.925 TL’den güne başladı. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.955 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.375 TL’den gerçekleşiyor.
ATEŞKES BELİRSİZLİĞİ
Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; ABD ve İran arasındaki ateşkeste son güne girildi. “Tarafların Pakistan’da bir araya gelebileceği” yönündeki beklentiler belirsizliğini korurken, ABD Başkanı Donald Trump, bir anlaşmaya varılmaması halinde askeri güç tehdidinde bulundu. İran ise ABD’nin deniz ablukasını sona erdirmesini istiyor.
ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN HANGİ ŞARTLARIN OLUŞMASI GEREKİYOR?
Altının kısa vadeli yönünün Orta Doğu'daki gerilimin azalmasına bağlı olduğunu belirten HSBC Döviz ve Emtia Stratejisti Rodolphe Bohn, “Bölgede devam eden çatışmaları sona erdirecek bir ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve petrol fiyatlarının daha düşük seviyelerde istikrar kazanması… Bu şartlar finansal stresi azaltacak, enflasyon korkularını hafifletecek ve daha düşük tahvil getirilerini destekleyecektir” diyerek, bu senaryoda sarı metal üzerindeki baskının da hafifleyebileceğini aktardı.
Altının, petrol fiyatlarının hızlı yükseldiği ve piyasalarda volatilitenin arttığı bir dönemde likidite sağlamak için kullanıldığını belirten HSBC Stratejisti Bohn; bu sebeple doğrudan “jeopolitik korunma” aracı olarak işlev görmediğini belirtti. Bohn, uzun vadede devam edebilecek küresel jeopolitik riskler, ülkelerin artan mali açıkları ve merkez bankalarının alımlarının ise altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürebileceğini öngördü.
ALTINDA 100 GÜNLÜK ORTALAMA NEDEN ÖNEMLİ?
Bu arada ons fiyatında son 1 haftalık süreçte 100 günlük ortama seviyenin korunmaya çalışıldığını aktaran analistler, “Bugün itibarıyla bu seviye 4.777 dolarda bulunuyor. 100 günlük ortalamanın aşağı kırılması halinde satış baskısı öne çıkabilir ve 4.650 dolar desteğinin önemi artabilir. Yukarıda ise son düşüşün ardından gelen tepki alımlarında 4.850 dolar önemli bir direnç olarak kendini gösteriyor” yorumunda bulunuyor.
Editör notu: Bankanın çift yönlü tahmininde aşağı yönlü 5.588 TL'lik, yukarı yönlü ise 3.212 liralık bir hareket alanı bulunuyor.