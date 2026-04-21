Elinde Türk lirası bulunduranlar dikkat! Dev bankadan altın için '5.588 TL' uyarısı

ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN HANGİ ŞARTLARIN OLUŞMASI GEREKİYOR?

Altının kısa vadeli yönünün Orta Doğu'daki gerilimin azalmasına bağlı olduğunu belirten HSBC Döviz ve Emtia Stratejisti Rodolphe Bohn, “Bölgede devam eden çatışmaları sona erdirecek bir ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve petrol fiyatlarının daha düşük seviyelerde istikrar kazanması… Bu şartlar finansal stresi azaltacak, enflasyon korkularını hafifletecek ve daha düşük tahvil getirilerini destekleyecektir” diyerek, bu senaryoda sarı metal üzerindeki baskının da hafifleyebileceğini aktardı.