Elon Musk ilk olacak! 2027'ye kadar dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda

08 Eylül 2024 17:06 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 17:19

Elon Musk, 251 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi konumunda. Yayınlanan bir çarpıcı rapor, Musk'ın trilyoner statüsüne ulaşma yolunda olduğunu ortaya koydu. Informa Connect Academy, Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri olma ihtimali en yüksek kişi olarak gösterdi. Raporda trilyoner statüsüne ulaşma yolunda olan diğer isimler de sıralandı.

Servet takibi yapan bir grubun yeni raporuna göre Elon Musk , 2027'ye kadar dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda ilerlediğini aktardı. Araştırmanın sahibi Informa Connect Academy, elektrikli otomobil üreticisi Tesla, özel roket şirketi SpaceX ve sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) patronu Musk'ın servetinin yıllık ortalama yüzde 110 oranında büyüyor olduğunu ifade etti.

ELON MUSK İLK TRİLYONER OLACAK

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Musk, şu anda 251 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin kişisi . Connect Academy, servetinin yıllık ortalama %110 oranında büyümeye devam etmesi durumunda Musk’ın 2027′de bir trilyoner olacağını öngörüyor.

Rapora göre trilyoner statüsüne ulaşacak ikinci kişi, Adani Group konglomerasının kurucusu Hindistanlı Gautam Adani olacak. Adani son dönemdeki %123′lük yıllık büyüme oranını korursa, rapora göre 2028′de trilyoner olacak.

Rapora göre , serveti beş yılda 3 milyar dolardan 90 milyar doların üzerine fırlayan Nvidia CEO’su Jensen Huang, 2028′e kadar bir trilyoner olacak. Ancak servetinin yıllık ortalama %112 oranında büyümeye devam etmesi gerekecek. Nvidia’nın hissesi geçen yıl üç katından fazla arttıktan sonra bu yıl yaklaşık %115 arttı.

Listede dördüncü sırada Endonezyalı enerji ve madencilik konglomerası Barito Pacific’in kurucusu Prajogo Pangestu yer alıyor. Raporda Pangestu’nun 2028′e kadar trilyoner statüsüne ulaşabileceği öngördü.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton patronu ve yaklaşık 200 milyar dolarla dünyanın üçüncü en zengin kişisi olan Bernard Arnault, 2030'da bir trilyon doları geride bırakma yolunda.

İLK MİLYARDER D. ROCKEFELLER'DI

Dünyanın ilk trilyonerinin kim olabileceği sorusu, dünyanın 1916'da ilk milyarderini taçlandırmasından bu yana kamuoyunun ilgisini çekiyor. Bu kişi, Standard Oil'in kurucusu ve o dönemki en büyük hissedarı olan ABD'li John D. Rockefeller'dı.

Informa Connect Academy, Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri olma ihtimali en yüksek kişi olarak gösterdi.