 Ümit Buget

Elon Musk uyardı! ABD krizin eşiğinde!

Tesla CEO’su Elon Musk, ABD’nin hızla büyüyen borç yüküne dikkat çekerek, yapay zekâ ve robotik teknolojiler devreye girmeden bu gidişatın durdurulamayacağını savundu.

09.02.2026
09.02.2026
ABD’nin en çok konuşulan iş insanlarından , ülkenin mali geleceğine dair sert uyarılarını yineledi. Musk, podcaster Dwarkesh Patel’e verdiği ve Stripe’ın kurucu ortağı John Collison’ın da katıldığı söyleşide, federal borcun ulaştığı boyutların artık göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

BORÇ 38,5 TRİLYON DOLARA DAYANDI

Musk’a göre ABD’nin federal borcu 38,5 trilyon dolara ulaşmış durumda. Daha da çarpıcı olan ise bu borcun yıllık faiz yükü. Musk, yalnızca faiz ödemelerinin yılda yaklaşık 1 trilyon doları bulduğunu ve bu rakamın ABD’nin askeri harcamalarını bile aştığını vurguladı. Borç servis maliyetlerinin, birçok sosyal program için ayrılan bütçenin önüne geçtiğini de özellikle hatırlattı.

“Ulusal borç çılgınca bir hızla artıyor,” diyen Musk, tabloyu oldukça net çizdi: “Yapay zekâ ve robotlar olmadan tamamen mahvoluruz.”

Elon Musk uyardı! ABD krizin eşiğinde!

'TEK KALICI ÇÖZÜM YAPAY ZEKÂ'

Hükümet Verimliliği Departmanı’ndaki (DOGE) çalışmaları kapsamında uzun süredir harcama kesintileri çağrısı yaptığını hatırlatan Musk, asıl hedefinin bu sürdürülemez mali gidişatı yavaşlatmak olduğunu söyledi. Ona göre kısa vadeli önlemler yeterli değil.

Musk, ABD’nin borç krizinden çıkışı için tek kalıcı yolun yapay zekâ ve robotik teknolojilerle üretkenliği ciddi biçimde artırmak olduğunu savundu. İfadesi oldukça sertti: “Yapay zekâ ve robotlar olmadan ülke yüzde 1000 iflas eder.”

Fortune’da yer alan habere göre Musk, daha önce de benzer açıklamalar yapmış ve teknolojinin geniş ölçekte devreye alınmasının borç sorununa karşı neredeyse tek seçenek olduğunu dile getirmişti.

DEFLASYON RİSKİ DE MASADA

Ancak Musk’ın uyarıları burada bitmiyor. Yapay zekâ ve robotların üretimi hızla artırmasının, mal ve hizmet arzını genişleteceğini söyleyen Musk, bunun deflasyon riskini beraberinde getirebileceğine dikkat çekti. Üretim artışının para arzındaki genişlemeden daha hızlı olması halinde fiyatların düşebileceğini belirtti.

Bu durumun ise borç yükünü reel olarak daha ağır hale getirebileceğini ifade etti. Öte yandan Musk, ABD’nin doların rezerv para statüsü sayesinde daha düşük faizle borçlanabildiğini ve Merkez Bankası’nın tahvil alım kapasitesinin temerrüt riskini şimdilik azalttığını da sözlerine ekledi.

Elon Musk uyardı! ABD krizin eşiğinde!

“BİR TÜR KRİZ NEREDEYSE KAÇINILMAZ”

Musk’ın bu çıkışı, Sorumlu Federal Bütçe Komitesi’nin (CRFB) geçtiğimiz ay yayımladığı raporla da örtüşüyor. Komite, ABD’nin mevcut mali patikasının altı farklı türde krizi tetikleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Raporda, bir mali krizin tam olarak ne zaman yaşanacağının öngörülemeyeceği belirtilirken, mevcut gidişatın sürmesi halinde “bir tür krizin neredeyse kaçınılmaz” olduğu değerlendirmesi yapılmıştı.

ETİKETLER
#elon musk
#yapay zeka
#Mali Kriz
#Abd Borç Krizi
#Deflasyon Riski
#Ekonomi
