Elon Musk yine iş başında: Adını Kekius Maximus yaptı, aynı adlı kripto para uçtu

31 Aralık 2024 17:15 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 17:17

Elon Musk, sosyal medya platformu X'teki adını "Kekius Maximus" olarak değiştirdikten sonra, aynı isimdeki meme temalı bir kripto para birimi yüzde 500'ün üzerinde değer kazandı. İşte kripto paranın güncel piyasa değeri...

Elon Musk, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. ABD​'de seçilmiş başkan Donald Trump​'ın hükümetinde Hükümet Verimliliği Bakanı (DOGE) olarak görev yapacak olan Musk, bu kez X'teki profil fotoğrafı ve isim değişikliğiyle kripto para piyasalarında büyük bir dalgalanmaya yol açtı.

ELON MUSK​'IN X'TEKİ ADI: KEKİUS MAXİMUS NEDİR?

Musk, X'teki adını "Kekius Maximus" olarak değiştirdi. Profil fotoğrafında ise popüler internet karakteri "Pepe the Frog"un Gladyatör filmindeki Maximus Decimus Meridius karakteriyle harmanlandığı bir avatar kullanmaya başladı. Zırhlı bir savaşçı görünümünde olan bu avatar, elinde joystick tutuyor.

Her ne kadar Musk, bu değişikliği yapmasının sebebini açıklamasa da kripto para piyasasında doğrudan bir etkisi oldu. "Kekius Maximus" adını taşıyan ve meme temalı bir kripto para birimi, Musk’ın bu hamlesinin ardından astronomik bir değer artışı yaşadı.

KEKİUS MAXİMUS KRİPTO PARA BİRİMİ UÇUŞA GEÇTİ

27 Aralık'ta 0,006 dolar seviyelerinde işlem gören Kekius Maximus, Musk'ın sosyal medya hamlesi sonrası yalnızca birkaç saat içinde yüzde 500'ün üzerinde bir artışla 0,12 dolara yükseldi. Piyasa değeri 88,32 milyon doları aşarken, 24 saatlik işlem hacmi 35,2 milyon dolara ulaştı.