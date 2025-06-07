Elon Musk'a bu kez Starlink darbesi!

United Airlines, geçtiğimiz ay büyük bir heyecanla başlattığı ücretsiz Starlink Wi-Fi hizmetinde teknik bir sorunla karşılaştı. Statik parazit nedeniyle, yaklaşık 24 uçakta Wi-Fi hizmeti geçici olarak devre dışı bırakıldı.

United Airlines geçtiğimiz ay ücretsiz Starlink Wi-Fi hizmetini büyük bir heyecanla sunmaya başladı. Ancak statik parazitle ilgili sorunları gidermek için yaklaşık iki düzine uçakta hizmeti devre dışı bırakmak zorunda kaldı.

United Airlines yaptığı açıklamada, uçuş güvenliği ile ilgili bir sorun olmadığını söylediği bu sorunla ilgili "az sayıda raporun" ele alınması için Starlink ile birlikte çalıştığını söyledi. Sorun giderilirken, Starlink donanımlı bölgesel jetler Wi-Fi kapalı olarak hizmet veriyor. Milyarder iş insanı Elon Musk'ın Starlink şirketi, istenilen noktaya yönlendirildiğinde internet hizmeti verebiliyor.