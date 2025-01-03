Elon Musk'a güvendiler, servetleri eridi! Kekius Maximus skandalı kripto dünyasını sarstı

03 Ocak 2025 14:16 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:31

Elon Musk, X hesabının adını "Kekius Maximus" olarak değiştirerek aynı adı taşıyan kripto paralarda yüzde 1000'lik bir değer artışına neden olmuştu. Ancak bu yükseliş kısa sürdü ve Musk'a güvenip coine yatırım yapanlar büyük kayıplar yaşadı.

Elon Musk​, geçtiğimiz günlerde kripto para dünyasında büyük dalgalanmalara yol açan bir hamle yaptı. X hesabının adını "Kekius Maximus" olarak değiştirmesinin ardından bu isimle bağlantılı kripto paralar astronomik bir hızla değer kazanmıştı. Ancak bu ani yükselişin ardından gelen düşüş​, birçok yatırımcı için ağır kayıplar getirdi.

KEKİUS MAXİMUS BALONU PATLADI

Musk, Grok AI robotu tarafından oluşturulan bir meme karakteri olan Kekius Maximus'u sosyal medya hesabına isim olarak seçmişti. Bu gelişmenin ardından aynı adı taşıyan kripto paraların değeri bir anda pik yapmıştı. Bu yükselişten en çok nasibini alan orijinal Kekius Maximus kripto parası, sadece birkaç saat içinde yüzde 1000 değer kazanarak 40 cent seviyelerine ulaşmıştı.

Piyasa değeri 400 milyon dolara, günlük işlem hacmi ise 300 milyon dolara çıkmıştı. Alternatif Kekius paraları da bu yükselişten nasibini aldı ve birçok kişi bu süreçte milyonlar kazanmıştı.

MUSK'IN "MUSLUĞU KAPATMASI" YATIRIMCILARI VURDU

Hâl böyle olunca da kripto para​ yatırımcıları, Elon Musk'ın bu ismi uzun süre kullanacağına dair beklentiye girerek daha fazla alım yaptı. Fakat Musk'ın ipiyle kuyuya inen birçok kişinin güvendiği dağlara kar yağdı. Ünlü iş adamı dün sabah saatlerinde hesabının ismini tekrar "Elon Musk" olarak değiştirdi ve Kekius Maximus, dakikalar içinde yüzde 700 oranında değer kaybederek 7 centin altına kadar indi.

Daha sonra toparlanarak 14 cent civarında dengelenmiş durumda. Bu hızlı yükseliş ve düşüş sürecinde, erken giren bazı yatırımcılar milyonlar kazanırken, geç kalanlar büyük kayıplar yaşadı. Tepeden alım yapan yatırımcıların varlıklarının ise yüzde 60-70 oranında eridiği bildirildi.