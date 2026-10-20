Elon Musk'tan 73 milyon çocuğa müjde: Her birine SpaceX hissesi verecek

Elon Musk, uzay ve yapay zeka şirketi SpaceX'in hisselerinden gelecek yıl ABD'deki her çocuğa birer adet vereceğini duyurdu. Yaklaşık 2 trilyon dolar değerindeki şirketin hisselerinin dağıtımına ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmış değil.