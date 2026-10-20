Elon Musk'tan 73 milyon çocuğa müjde: Her birine SpaceX hissesi verecek

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İstanbul
Elon Musk, uzay ve yapay zeka şirketi SpaceX'in hisselerinden gelecek yıl ABD'deki her çocuğa birer adet vereceğini duyurdu. Yaklaşık 2 trilyon dolar değerindeki şirketin hisselerinin dağıtımına ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmış değil.
CNN'in haberine göre Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda "Gelecek yıl Amerika'daki her çocuğa SpaceX hisselerimden birini vereceğim" ifadelerini kullandı.
ABD Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre, ülkede 18 yaşın altında yaklaşık 73 milyon kişi bulunuyor. SpaceX hisselerinin mevcut fiyatı üzerinden yapılan hesaplamaya göre, dağıtımın toplam değerinin 10,7 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.
Ancak Musk’ın açıklamasında hisselerin çocuklara hangi yöntemle ulaştırılacağı ve çocukların tamamının dağıtımdan yararlanıp yararlanamayacağı konusunda ayrıntı yer almadı.
ABD Hazine Bakanlığı, bu ay 18 yaşın altındaki milyonlarca çocuğu Trump Accounts adı verilen yeni federal tasarruf ve yatırım hesaplarına otomatik olarak kaydetti. 2025 başından 2028 sonuna kadar doğan çocuklar, hükümetten bir defaya mahsus 1.000 dolarlık katkı almaya hak kazanıyor.
SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell ve eşi de temmuz ayında benzer bir girişimde bulunacaklarını açıklamıştı. Çift, daha önce hesap açtırmış yaklaşık 2 milyon çocuğun her birine 1 SpaceX hissesi bağışlama sözü verdi.
Shotwell ve eşi, bağışlarda önceliği düşük gelirli ailelerin çocuklarına ve SpaceX’in merkezinin bulunduğu Teksas eyaletinde yaşayan çocuklara vereceklerini bildirdi.