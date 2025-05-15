Elon Musk'tan havada iş birliği

Dünyanın en büyük uluslararası havayolu şirketi olan Emirates, uçak içi Wi-Fi hizmetini geliştirmek amacıyla Elon Musk’ın SpaceX şirketiyle görüşmeler yürütüyor.

Dubai merkezli havayolu, geniş gövdeli jet filosunu SpaceX’in Starlink uydu internetiyle donatmayı değerlendiriyor. Ancak bu internet hizmetinin tüm yolculara ücretsiz mi sunulacağı yoksa sadece sadakat programı üyeleri ve premium yolcularla mı sınırlı olacağı henüz net değil.

Dünya genelinde birçok havayolu Starlink hizmetini kullanmaya başlarken, Emirates gibi büyük bir havayolunun bu hizmeti tercih etmesi, Starlink için büyük bir prestij anlamına geliyor. Emirates, hem büyüklüğü hem de premium hizmet kalitesiyle sektörde öne çıkıyor.

Ancak Starlink'in bazı sınırlamaları var. Çin ve Rusya hava sahalarında hizmet verememesi, Emirates’in bu rotalarda farklı çözümler düşünmesini gerektiriyor. Ayrıca Starlink şu anda Emirates’in ikonik uçağı Airbus A380 için sertifikalı değil. Starlink, Emirates filosunun büyük kısmını oluşturan Boeing 777’de kullanılabiliyor. Yakın gelecekte filoya katılacak olan Airbus A350 için ise sertifikasyonun yakında tamamlanması bekleniyor.



Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) halihazırda Starlink'in kullanımı yasal değil. Dolayısıyla bir anlaşma yapılabilmesi için bu durumun değişmesi gerekiyor. Buna karşın Katar, Bahreyn ve Ürdün gibi Körfez ülkeleri Starlink'e izin vermiş durumda.