Emekli, asgari ücret ve memur zammı için tablo sıfırlanacak! Enflasyon verileri incelemede: TÜİK’in 30 günü var

10 Ekim 2024 11:12 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 11:13

Emekli, asgari ücret ve memur zammı hesabı sil baştan değişebilir. TÜİK'in enflasyon hesaplamalarının gerçeği yansıtmadığı iddiasıyla açılan dava devam ediyor. Mahkeme TÜİK'ten savunma talep etti. TÜİK’in ise sadece 30 günü var. TÜİK, mahkemeye belirtilen süre içinde gerekli savunmayı yapmazsa, tüm hesaplar değişebilir.

İslam Memiş Cevdet Yılmaz ile görüştü: "Çok yakında müjdeyi açıklayacağım" | Yastık altındaki döviz ve altınları peşinat sayma ile ev sahibi olma projesi

İslam Memiş Cevdet Yılmaz ile görüştü: "Çok yakında müjdeyi açıklayacağım" | Yastık altındaki döviz ve altınları peşinat sayma ile ev sahibi olma projesi

Emekli, asgari ücret​ ve memur zammı​ hesabında kritik gelişme takip ediliyor. TÜİK​'in enflasyon​ hesaplamalarının gerçeği yansıtmadığı iddiasıyla açılan davada, mahkeme TÜİK'ten savunma istedi. TÜİK için 30 günlük süre verildi. Mahkeme, TÜİK’in davaya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri detaylı bir şekilde sunmasını istedi. Bağımsız bilirkişiler enflasyon verilerini inceleyecek. Enflasyonda tüm hesaplar değişebilir. İşte emekli, asgari ücret ve memur zammı için kritik gelişme.

TÜİK DAVASI DEVAM EDİYOR

Ankara 6. İdare Mahkemesi, Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in TÜİK aleyhine açtığı davada önemli bir karar verdi.

Ankara 6. İdare Mahkemesi, TÜİK'in enflasyon hesaplamasında kullandığı tüm bilgi ve belgeleri mahkemeye sunmasını istedi. Mahkeme, verilen süre içinde bu belgelerin sunulmaması halinde TÜİK'e ceza uygulanabileceğini ifade etti.

EMEKLİ VE ÇALIŞANLAR İÇİN KRİTİK KARAR

Sözcü'nün haberine göre, emekli, asgari ücret ve memurların maaş zamlarını etkileyebilecek bu gelişme yakından takip ediliyor. Çünkü enflasyonda tüm hesaplar değişebilir. Bu gelişme, maaş zamları ve enflasyon hesaplamaları nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlar için umut oldu.

Kararını oy birliğiyle alan mahkeme, TÜİK’e savunma yapması ve belgeleri açıklaması için 30 gün süre tanıdı. Eğer TÜİK, mahkemeye belirtilen süre içinde gerekli savunmayı yapmazsa, mevcut dosya üzerinden karar verilecek.

TÜM ÖDEME ZAMLARI ENFLASYONLA ŞEKİLLENECEK

Hükümetin asgari ücrete, memura ve emekliye 2025​ yılı için yapacağı zam​ milyonlar tarafından merak ediliyor. Ocak ayında birçok ödeme ve gelir kalemi de değişecek.

2025 ayrıca İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primi, GSS primleri, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı, rapor parası ve iş görmezlik ödeneği gibi kalemler de 2025 yılında yeniden belirlenecek.

Tüm bu artışlarda enflasyon verileri belirleyici olacak.

2024 ENFLASYON ORANLARI

Eylül ayında enflasyon %2,97 seviyesinde gerçekleşti ve şu ana kadar netleşen 9 aylık enflasyon verisi ise %35,86 olarak kesinleşti. Daha Ekim, Kasım ve Aralık aylarına dair enflasyon rakamları açıklanacak.

OVP bünyesinde enflasyon bu yıl %41.5, 2025’te %17.5, 2026’da %9.7, 2027’de %7.0 olarak hedeflendi.