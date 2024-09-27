Emekli aylığı alanlar dikkat! Uzman isim açıkladı, maaş düşecek 

27 Eylül 2024 19:45 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 19:48

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik maaşlarında 2025 ve sonrasında önemli düşüşler yaşanacağını açıkladı. Erdursun, 2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olacaklara kıyasla daha avantajlı olacağını söyledi. İşte yaşanacak önemli düşüş...

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Bu yıl içinde emekli olacakların daha yüksek aylık bağlanması sonrası başvurularda yığılmalar arttı. Ekonomi yönetiminin yaşanacak eşitsizliğin önüne geçmek için yeni düzenlemeler yapacağı iddiaları gündeme geldi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise mevcut maaşlar ve emeklilik​ planları hakkında dikkat edilmesi gereken unsurların altını çizdi. Uzman isim, emekli maaşı​ hesaplanırken, bugün emekli olan kişilerin, 2025'te emekli olacak kişilere göre büyük bir avantaj sağlayacağını vurguladı.

2024 EMEKLİLERİ 2025'E GÖRE DAHA MI AVANTAJLI OLACAK?

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Endursun, "Bu durumda olanlar çok haklı. 2024'te emekli olacaklar, 2025'e göre yüzde 30-33 arası avantajlı olacak." dedi.

Emeklilik kararı alanların iyi analiz yapması gerektiğini ifade ederek, "Mevcut ücretiniz, bugün emekli olsanız alacağınız emekli aylığınız, emekli aylığında yaşayacağınız kayıp, son brüt tutarınıza göre zararınızı amorti etme süreniz, emekli olduktan sonra çalışıp çalışmayacağınız gibi faktörleri iyi analiz etmeniz gerekir." diye konuştu.

EMEKLİ AYLIĞI PLANLAMASI ŞART

Erdursun, özellikle emeklilik planlaması yaparken, vatandaşların şu anki maaşlarını ve emeklilik sonrası geçim şartlarını göz önünde bulundurmalarının önemli olduğunu ifade etti.