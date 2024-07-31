Emekli banka promosyonlarına zam müjdesi! 2024 bankaların ödeyeceği en yüksek rakam belli oldu
Emeklilerin temmuz ayı zammından sonra gözler bankaların 2024'te ödeyeceği promosyonlara çevrildi. Bankalar şimdiden rekabeti kızıştırarak ödeyecekleri promosyonlara zam yaptı. 2024 yılı bankaların ödeyeceği promosyonlarda son rakamlar belli oldu.
Emeklilerin maaşlarına yapılan zamlarla beraber gözler banka promosyonlarına çevrildi. Özellikle aramalar en yüksek promosyon verecek bankaya yönelik arttırıldı. Bankalarda artan rekabet ortamında 2024 yılı Ağustos ayında emeklilere verilecek olan promosyonların listesi açıklandı.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARINA ZAM MÜJDESİ!
Bankaların ödeyeceği promosyon miktarları emeklileri alacağı maaşa göre hesaplanır.
YAPI KREDİ BANKASI
İlk olarak Yapı Kredi Bankası'nın emekli promosyon miktarı belli oldu. Tüm emeklilere ek 3 bin TL fark veren Yapı Kredi Bankası miktar güncellemesindeki listesi şöyle oldu:
9.999 TL’ye kadarsa 6.250 TL
10 bin TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12 bin 500 TL
20 bin TL’nin üzerindeyse 15 bin TL
Öte yandan fatura talimatı veren emekliye ek bin 500 TL ve kredi kartı kullananlara da bin TL daha ek ödeme yapacak.
GARANTİ BBVA BANKASI
3 yıl süre ile Garanti bankasında kalacak olan emekliler için Garanti BBVA Bankası şu rakamları listeledi:
10 bin TL'ye 6.250 TL
10 bin – 15 bin TL arasında alanlara 10 bin TL
15 bin – 20 bin TL arasında maaş alanlara 12 bin 500TL
20 bin TL ve üstünde olan emeklilere 15 bin 000 TL
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası promosyon miktarını sabit tutarak maaşını 3 yıl sözleşme ile bankalarından alacak emekliye 12 bin TL promosyon ödeyecek.
HALK BANKASI
10 bin TL - 14 bin TL arası maaş alanlar için 8 bin TL
15 bin TL - 19 bin TL arası maaş alanlar için 10 bin TL
20 bin TL ve üzeri arası maaş alanlar için 12 bin TL
ING BANK
Otomatik fatura ödemesi ve diğer tüm işlemlerini ING Bank'ta yapacak olanlara 30 bin TL'ye kadar promosyon ödeyecek. Bunun dışında;
10 bin TL'ye kadar ise 6 bin 250 TL
10 bin TL - 15 bin TL arası ise 10 bin TL
15 bin TL - 20 bin TL arası ise 12 bin 500 TL
20 bin TL ve üzeri ise 15 bin TL
DENİZBANK
10 bin TL maaş alanlar için 5 bin TL
10 bin TL - 14 bin TL arası maaş alanlar için 8 bin TL
15 bin TL - 19 bin TL arası maaş alanlar için 10 bin TL
20 bin TL ve üzeri maaş alanlar için 12 bin TL
FİBABANK
10 bin TL maaş alanlar için 5 bin TL
10 bin TL - 14 bin TL arası maaş alanlar için 8 bin TL
15 bin TL - 19 bin TL arası maaş alanlar için 10 bin TL
20 bin TL ve üzeri maaş alanlar için 12 bin TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
10 bin TL maaş alanlar için 5 bin TL
10 bin TL - 14 bin TL arası maaş alanlar için 8 bin TL
15 bin TL - 19 bin TL arası maaş alanlar için 10 bin TL
20 bin TL ve üzeri maaş alanlar için 12 bin TL
QNB FİNANSBANK
10 bin TL maaş alanlar için 6 bin 250 TL
10 bin TL - 14 bin TL arası maaş alanlar için 10 bin TL
15 bin TL - 19 bin TL arası maaş alanlar için 12 bin 500 TL
20 bin TL ve üzeri maaş alanlar için 15 bin 500 TL
TÜRKİYE FİNANS BANK
Banka emeklilerin fatura talimatına göre promosyon ücretini 14 bin 500 TL'ye kadar çıkartıyor.
10 bin TL maaş alanlar için 5 bin TL
10 bin TL - 14 bin TL arası maaş alanlar için 8 bin TL
15 bin TL - 19 bin TL arası maaş alanlar için 10 bin TL
20 bin TL ve üzeri maaş alanlar için 12 bin TL
VAKIFBANK
Vakıfbank Troy hesabı kullanacak emekliler için net 12 bin TL ödeme yapacak. Bunun dışında;
10 bin TL'ye 5 bin TL
10 bin TL - 15 bin TL'ye 20 bin TL
AKBANK
10 bin TL maaş alanlar için 6 bin 250 TL
10 bin TL - 14 bin TL arası maaş alanlar için 10 bin TL
15 bin TL - 19 bin TL arası maaş alanlar için 12 bin 500 TL
20 bin TL ve üzeri maaş alanlar için 15 bin TL