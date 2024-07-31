Emekli banka promosyonlarına zam müjdesi! 2024 bankaların ödeyeceği en yüksek rakam belli oldu

31 Temmuz 2024 13:40 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 13:45

Emekli olmak isteyenler dikkat! Askerlik ve doğum borçlanması için kritik detay: Ödemelerinizi geri alabilirsiniz

Emekli olmak isteyenler dikkat! Askerlik ve doğum borçlanması için kritik detay: Ödemelerinizi geri alabilirsiniz

Emeklilerin maaşlarına yapılan zamlarla beraber gözler banka promosyonlarına çevrildi. Özellikle aramalar en yüksek promosyon verecek bankaya yönelik arttırıldı. Bankalarda artan rekabet ortamında 2024 yılı Ağustos ayında emeklilere verilecek olan promosyonların listesi açıklandı.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARINA ZAM MÜJDESİ!

Bankaların ödeyeceği promosyon miktarları emeklileri alacağı maaşa göre hesaplanır.

YAPI KREDİ BANKASI

İlk olarak Yapı Kredi Bankası'nın emekli promosyon miktarı belli oldu. Tüm emeklilere ek 3 bin TL fark veren Yapı Kredi Bankası miktar güncellemesindeki listesi şöyle oldu:

9.999 TL’ye kadarsa 6.250 TL

10 bin TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12 bin 500 TL

20 bin TL’nin üzerindeyse 15 bin TL

Öte yandan fatura talimatı veren emekliye ek bin 500 TL ve kredi kartı kullananlara da bin TL daha ek ödeme yapacak.

GARANTİ BBVA BANKASI

3 yıl süre ile Garanti bankasında kalacak olan emekliler için Garanti BBVA Bankası şu rakamları listeledi:

10 bin TL'ye 6.250 TL

10 bin – 15 bin TL arasında alanlara 10 bin TL

15 bin – 20 bin TL arasında maaş alanlara 12 bin 500TL

20 bin TL ve üstünde olan emeklilere 15 bin 000 TL

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası promosyon miktarını sabit tutarak maaşını 3 yıl sözleşme ile bankalarından alacak emekliye 12 bin TL promosyon ödeyecek.

HALK BANKASI

10 bin TL - 14 bin TL arası maaş alanlar için 8 bin TL

15 bin TL - 19 bin TL arası maaş alanlar için 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri arası maaş alanlar için 12 bin TL

ING BANK

Otomatik fatura ödemesi ve diğer tüm işlemlerini ING Bank'ta yapacak olanlara 30 bin TL'ye kadar promosyon ödeyecek. Bunun dışında;

10 bin TL'ye kadar ise 6 bin 250 TL

10 bin TL - 15 bin TL arası ise 10 bin TL

15 bin TL - 20 bin TL arası ise 12 bin 500 TL

20 bin TL ve üzeri ise 15 bin TL

DENİZBANK

10 bin TL maaş alanlar için 5 bin TL

10 bin TL - 14 bin TL arası maaş alanlar için 8 bin TL

15 bin TL - 19 bin TL arası maaş alanlar için 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlar için 12 bin TL

FİBABANK

10 bin TL maaş alanlar için 5 bin TL

10 bin TL - 14 bin TL arası maaş alanlar için 8 bin TL

15 bin TL - 19 bin TL arası maaş alanlar için 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlar için 12 bin TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

10 bin TL maaş alanlar için 5 bin TL

10 bin TL - 14 bin TL arası maaş alanlar için 8 bin TL

15 bin TL - 19 bin TL arası maaş alanlar için 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlar için 12 bin TL

QNB FİNANSBANK

10 bin TL maaş alanlar için 6 bin 250 TL

10 bin TL - 14 bin TL arası maaş alanlar için 10 bin TL

15 bin TL - 19 bin TL arası maaş alanlar için 12 bin 500 TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlar için 15 bin 500 TL

TÜRKİYE FİNANS BANK

Banka emeklilerin fatura talimatına göre promosyon ücretini 14 bin 500 TL'ye kadar çıkartıyor.

10 bin TL maaş alanlar için 5 bin TL

10 bin TL - 14 bin TL arası maaş alanlar için 8 bin TL

15 bin TL - 19 bin TL arası maaş alanlar için 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlar için 12 bin TL

VAKIFBANK

Vakıfbank Troy hesabı kullanacak emekliler için net 12 bin TL ödeme yapacak. Bunun dışında;

10 bin TL'ye 5 bin TL

10 bin TL - 15 bin TL'ye 20 bin TL

AKBANK

10 bin TL maaş alanlar için 6 bin 250 TL

10 bin TL - 14 bin TL arası maaş alanlar için 10 bin TL

15 bin TL - 19 bin TL arası maaş alanlar için 12 bin 500 TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlar için 15 bin TL