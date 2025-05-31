Emekli bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatmaya başladı

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberdeydi. Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Perşembe gününe denk gelirken, emeklilere müjde dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Bayram ikramiyeleri ödemeleri bugünden itibaren hesaplara geçmeye başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın dün duyurduğu Kurban Bayramı ikramiyeleri ödemeleri bugün itibarıyla başladı. Milyonlarca emekli ve hak sahibini ilgilendiren bu ödeme süreci, 31 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak.
Toplamda 57,4 milyar liralık bir kaynak ayrılan bayram ikramiyesi ödemelerinde, her emekliye 4 bin lira verilecek. Ramazan Bayramı’nda da aynı tutarda ödeme yapılmıştı. Böylece 2025 yılı içinde emeklilere toplamda 8 bin lira bayram ikramiyesi ödenmiş olacak.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ödeme takvimine ilişkin detayları da paylaştı. Buna göre:
Bakan Işıkhan, paylaşımında “Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullanarak, tüm emeklilere iyi dileklerini iletti.