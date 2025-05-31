Emekli bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatmaya başladı

Milyonlarca emeklinin gözü bu haberdeydi. Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Perşembe gününe denk gelirken, emeklilere müjde dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Bayram ikramiyeleri ödemeleri bugünden itibaren hesaplara geçmeye başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın dün duyurduğu Kurban Bayramı ikramiyeleri ödemeleri bugün itibarıyla başladı. Milyonlarca emekli ve hak sahibini ilgilendiren bu ödeme süreci, 31 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak.

HER EMEKLİYE 4 BİN LİRA

Toplamda 57,4 milyar liralık bir kaynak ayrılan bayram ikramiyesi ödemelerinde, her emekliye 4 bin lira verilecek. Ramazan Bayramı’nda da aynı tutarda ödeme yapılmıştı. Böylece 2025 yılı içinde emeklilere toplamda 8 bin lira bayram ikramiyesi ödenmiş olacak.

ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ödeme takvimine ilişkin detayları da paylaştı. Buna göre:

Bağ-Kur kapsamındaki emeklilere 31 Mayıs Cumartesi günü,

kapsamındaki emeklilere Cumartesi günü, Emekli Sandığı mensuplarına 1 Haziran Pazar günü,

mensuplarına Pazar günü, SSK kapsamındaki emeklilere ise 2, 3 ve 4 Haziran tarihlerinde ödeme yapılacak.

“HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN”

Bakan Işıkhan, paylaşımında “Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullanarak, tüm emeklilere iyi dileklerini iletti.