Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor! 4A, 4B, 4C emeklileri için ödeme takvimi açıklandı: İşte tahsis numarasına göre ödeme günleri

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşması bekleniyor. Öte yandan, emekli vatandaşların merakla beklediği bayram ikramiyesi ödeme tarihleri de netleşti. Peki, 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emeklilere ikramiyeler ne zaman yatırılacak? İşte emekli maaşları ve ikramiye ödemeleriyle ilgili detaylar…

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi artışıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi kabul etti. Bu torba teklif, önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacak. Ardından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bayram ikramiyelerinin ödenmesi için hazırlıklarını tamamladı. Ramazan Bayramı 30 Mart - 1 Nisan tarihlerinde kutlanacağından, emeklilerin bayram ikramiyeleri 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Kurban Bayramı’na denk gelen ödemeler ise 2-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Ödemeler, emeklilerin tahsis numaralarına göre farklı günlerde gerçekleştirilecek ve SGK tarafından kamuoyuna duyurulacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİNDEN YARARLANACAK?

Bayram ikramiyesinden, SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik geliri, ölüm geliri alanlar faydalanabilecek. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri de bu ödemelerden yararlanacak.



ÖDEME MİKTARLARI NASIL HESAPLANACAK?

Emekli olanlar, 4 bin TL ikramiyeyi tam olarak alacak. Ancak dul ve yetim maaşı alanlar, hisse oranına göre ödeme alacaklar. Örneğin;



Eşinden maaş alanlar %75 oranında, yani 3 bin TL ikramiye alacak.

Emekli olup veya çalışan olarak eşinden maaş alanlar %50 oranında, yani 2 bin TL alacak.

Yetimler ise %25 oranında, yani 1000 TL ikramiye alacak.

İKİ MAAŞ ALANLARIN DURUMU NASIL OLACAK?

İki ayrı maaş alanlar, en yüksek ödemeye imkan veren maaş üzerinden ikramiye alacak. Örneğin, hem emekli aylığı hem de vefat eden eşinden aylık alan kişi, kendi emeklilik maaşı yüksekse, o kapsamda ödeme alacak.

134,5 MİLYAR TL İKRAMİYE DAĞITILACAK

Toplamda 16,6 milyon emekliyi kapsayan ikramiye düzenlemesi, her iki bayramda ödenecek 8 bin TL ile birlikte devletin kasasından 134,5 milyar TL çıkmasını öngörüyor. 2024 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 84,2 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılmıştı. Ramazan Bayramı'nda 15 milyon 536 bin 593 emekliye 42 milyar 233 milyon TL, Kurban Bayramı’nda ise 15 milyon 453 bin 870 emekliye 41 milyar 998 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.