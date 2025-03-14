Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor! 4A, 4B, 4C emeklileri için ödeme takvimi açıklandı: İşte tahsis numarasına göre ödeme günleri

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşması bekleniyor. Öte yandan, emekli vatandaşların merakla beklediği bayram ikramiyesi ödeme tarihleri de netleşti. Peki, 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emeklilere ikramiyeler ne zaman yatırılacak? İşte emekli maaşları ve ikramiye ödemeleriyle ilgili detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 11:02

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi artışıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi kabul etti. Bu torba teklif, önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacak. Ardından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bayram ikramiyelerinin ödenmesi için hazırlıklarını tamamladı. Ramazan Bayramı 30 Mart - 1 Nisan tarihlerinde kutlanacağından, emeklilerin bayram ikramiyeleri 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Kurban Bayramı’na denk gelen ödemeler ise 2-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Ödemeler, emeklilerin tahsis numaralarına göre farklı günlerde gerçekleştirilecek ve SGK tarafından kamuoyuna duyurulacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİNDEN YARARLANACAK?

Bayram ikramiyesinden, SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik geliri, ölüm geliri alanlar faydalanabilecek. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri de bu ödemelerden yararlanacak.

ÖDEME MİKTARLARI NASIL HESAPLANACAK?

Emekli olanlar, 4 bin TL ikramiyeyi tam olarak alacak. Ancak dul ve yetim maaşı alanlar, hisse oranına göre ödeme alacaklar. Örneğin;

  • Eşinden maaş alanlar %75 oranında, yani 3 bin TL ikramiye alacak.
  • Emekli olup veya çalışan olarak eşinden maaş alanlar %50 oranında, yani 2 bin TL alacak.
  • Yetimler ise %25 oranında, yani 1000 TL ikramiye alacak.

İKİ MAAŞ ALANLARIN DURUMU NASIL OLACAK?

İki ayrı maaş alanlar, en yüksek ödemeye imkan veren maaş üzerinden ikramiye alacak. Örneğin, hem emekli aylığı hem de vefat eden eşinden aylık alan kişi, kendi emeklilik maaşı yüksekse, o kapsamda ödeme alacak.

134,5 MİLYAR TL İKRAMİYE DAĞITILACAK

Toplamda 16,6 milyon emekliyi kapsayan ikramiye düzenlemesi, her iki bayramda ödenecek 8 bin TL ile birlikte devletin kasasından 134,5 milyar TL çıkmasını öngörüyor. 2024 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 84,2 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılmıştı. Ramazan Bayramı'nda 15 milyon 536 bin 593 emekliye 42 milyar 233 milyon TL, Kurban Bayramı’nda ise 15 milyon 453 bin 870 emekliye 41 milyar 998 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emeklileri rahat ettirecek formül! Yaşlı bakım sigortası için yeni model
Emekli bayram ikramiyesi komisyondan geçti
ETİKETLER
#emekli bayram ikramiyesi
#Emekli Haberleri
#2025 Bayram Ikramiyesi
#Emekli Bayram Ikramiyesi Ne Zaman Yatacak
#2025 Bayram Ikramiyesi
#Emekli Ikramiyesi Artışı
#Emekli İkramiyeleri
#Emeklilik Ikramiyesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.