Emekli bayram ikramiyesi için rekor talep! Özgür Erdursun'dan ezber bozan hesap

Emekli bayram ikramiyesi tartışması gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Emekli vatandaşlar kendisine ek gelir sağlayacak promosyon ödemeleri hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ikramiye konusunda çok çarpıcı bir hesaplama yaparak emeklileri uyardı.
Erdursun, emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesinin, Türkiye’nin sosyal politika gündemine ilk kez “ek bir destek” başlığıyla girmiş gibi görünse de, gerçekte çok daha derin bir ihtiyacın sonucu olduğunu vurguladı.
Bugün ikramiye tutarı yeniden tartışılırken konuyu inceleyen Erdursun, bayram ikramiyesinin ne kadar olması gerektiğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
"2018 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 1.000’er TL bayram ikramiyesi ödenmesi kararlaştırıldı ve bu uygulama yasal düzenlemeyle hayata geçirildi" diyerek hatırlatma yapan Erdursun, hesaplama ile konuyu analiz etti.
Erdursun, "2018’de net asgari ücret 1.603 TL idi.
Bayram ikramiyesi ise 1.000 TL olarak belirlendi.
Bu durumda bayram ikramiyesi, 2018 yılındaki asgari ücretin:
1.000 / 1.603 = %62,36’sına denk geliyordu" dedi.
Erdursun, en düşük emekli aylığının 2020 yılında 1.500 TL’ye yükseltildi ve bu değişiklik 2020 Nisan döneminden itibaren uygulandığını söyledi.
Bugün için konuşulan senaryolarda bayram ikramiyesinin yüzde 25 artışla 5.000 TL olabileceği ifade edildiğinden bahseden Erdursun, "2018’de ikramiye, asgari ücretin %62,36’sıydı. Bu oran bugün korunmuş olsaydı, bayram ikramiyesi: 28.075 TL x %62,36 = 17.510 TL olmalıydı" dedi.
İkinci ve en kritik kıyas olarak bayram ikramiyesinin, daha ilk yıllarında (2019 itibarıyla) en düşük tamamlanan emekli aylığı ile aynı seviyede konuşulmaya başlandığını söyleyen Erdursun bugünkü tabloyu inceledi.
Erdusun, "Bugün “tamamlanan en düşük aylık” uygulaması 20.000 TL düzeyindeyse, ikramiye sadece asgari ücret oranından değil, aynı zamanda bu tamamlanan gelir mantığından da değerlendirilmelidir" dedi.
Erdursun, "bayram ikramiyesi tartışmasında doğru adres şudur:
-Bayram ikramiyesi en az 17.500 TL olmalıdır.
-Emekli gelirinin taban seviyesi açısından ise 20.000 TL ve üzeri tartışılmalıdır.
Aksi halde 5.000 TL, emeklinin kaybını telafi etmek yerine yalnızca “rakam yükseldi” görüntüsü vererek, alım gücü kaybını perdeleyen bir nominal artış olarak kalacaktır" diyerek çözüm önerdi.