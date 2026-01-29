Menü Kapat
Emekli bayram ikramiyesi için rekor talep! Özgür Erdursun'dan ezber bozan hesap

Ocak 29, 2026 09:21
1
Emekli bayram ikramiyesi

Emekli bayram ikramiyesi tartışması gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Emekli vatandaşlar kendisine ek gelir sağlayacak promosyon ödemeleri hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ikramiye konusunda çok çarpıcı bir hesaplama yaparak emeklileri uyardı.

2
emeklilere bayram ikramiyesi

Erdursun, emeklilere bayram ikramiyesi öden­mesinin, Türkiye’nin sosyal politika gündemine ilk kez “ek bir destek” baş­lığıyla girmiş gibi görün­se de, gerçekte çok daha derin bir ihtiyacın sonu­cu olduğunu vurguladı.

3
kramiye tutarı

Bugün ikramiye tutarı yeniden tartışılırken konuyu inceleyen Erdursun, bayram ikramiyesinin ne kadar olması gerektiğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
 

4
emeklilere Ra­mazan ve Kurban Bayramı ikramiye

"2018 yılında emeklilere Ra­mazan ve Kurban Bayramı’nda 1.000’er TL bayram ikramiye­si ödenmesi kararlaştırıldı ve bu uygulama yasal düzenlemeyle hayata geçirildi" diyerek hatırlatma yapan Erdursun, hesaplama ile konuyu analiz etti.
 

5
emekli ikramiyesi

YÜZDE 62 ZAM GEREKİYOR

Erdursun, "2018’de net asgari ücret 1.603 TL idi.

Bayram ikramiyesi ise 1.000 TL olarak belirlendi.

Bu durumda bayram ikramiye­si, 2018 yılındaki asgari ücretin:

1.000 / 1.603 = %62,36’sına denk geliyordu" dedi.

 

6
en düşük emekli aylığı

Erdursun, en düşük emekli aylığının 2020 yılında 1.500 TL’ye yükseltildi ve bu değişiklik 2020 Nisan döne­minden itibaren uygulandığını söyledi.
 

7
bayram ikramiyesi

Bugün için konuşulan senaryo­larda bayram ikramiyesinin yüz­de 25 artışla 5.000 TL olabileceği ifade edildiğinden bahseden Erdursun, "2018’de ikramiye, asgari ücre­tin %62,36’sıydı. Bu oran bugün korunmuş olsaydı, bayram ik­ramiyesi: 28.075 TL x %62,36 = 17.510 TL olmalıydı" dedi.

 

8
en düşük tamamlanan emekli aylı­ğı

İkinci ve en kritik kıyas olarak bayram ikramiyesinin, daha ilk yıllarında (2019 itibarıyla) en düşük tamamlanan emekli aylı­ğı ile aynı seviyede konuşulmaya başlandığını söyleyen Erdursun bugünkü tabloyu inceledi.
 

9
tamamlanan en düşük aylık

Erdusun, "Bugün “tamamlanan en düşük aylık” uygulaması 20.000 TL dü­zeyindeyse, ikramiye sadece as­gari ücret oranından değil, aynı zamanda bu tamamlanan gelir mantığından da değerlendiril­melidir" dedi.

 

10
bayram ikramiyesi

Erdursun, "bayram ikramiyesi tartışmasında doğru adres şudur:

-Bayram ikramiyesi en az 17.500 TL olmalıdır.

-Emekli gelirinin taban sevi­yesi açısından ise 20.000 TL ve üzeri tartışılmalıdır.
 

11
emekli­nin kaybı

Aksi halde 5.000 TL, emekli­nin kaybını telafi etmek yerine yalnızca “rakam yükseldi” görün­tüsü vererek, alım gücü kaybını perdeleyen bir nominal artış ola­rak kalacaktır" diyerek çözüm önerdi.

