Emekli bayram ikramiyesi 2026 ödeme takvimi SGK! 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi erken mi, ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için gözler Mayıs ayına çevrildi. Milyonlarca emekli ek gelir kaynağı olarak bayram ikramiyesi ödemelerine odaklandı. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetimler, yaşlılık aylığı alanlar, şampiyon sporcular ve diğer birçok hak sahibi ikramiye ödemelerinden yararlanacak. Emekli bayram ikramiyesi maaş alınan bankalar üzerinden yatırıldığından herhangi bir başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplarda olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2026 ne zaman yatacak, zamlanacak mı? İşte, SGK emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimine ilişkin bilgiler…

Emekli bayram ikramiyesi 2026 ödeme takvimi SGK! 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi erken mi, ne zaman yatacak?
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 14:02


Ramazan ve öncesinde milyonlarca emekliye ödenen tutarı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı milyonlarca için müjdeli haberi verdi. Diyanet tarafından açıklanan takvime göre bu yıl Kurban Bayramı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Özellikle kurbanlık için alışveriş yapacaklar bayram ikramiyesi ödemelerinin öne çekilip çekilmeyeceğini merak ediyordu. Bayram ikramiyesi ödemeleri, bayram öncesinde hesaplarda olacak. tarafından açıklanan takvime göre 4A, 4B, 4C’liler ikramiyelerini farklı günlerde alacak. Bakan Işıkhan emekli ikramiyesi ödeme tarihlerine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. İkramiyelerde herhangi bir artış olmazken öne çekilmesi gündeme geldi. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2026 erken mi, ne zaman yatacak? İşte, Bakan Işıkhan’ın yaptığı açıklama…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliye ödenecek Kurban Bayramı ikramiyesi hakkında açıklamalarda bulundu ve ödemelerin bayram öncesinde hesaplara yatırılacağını belirtti.
Kurban Bayramı ikramiyesi tutarında herhangi bir artış olmayacak ve geçen Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 4 bin lira ödenecek.
Bayram ikramiyesi ödemelerinin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması planlanıyor, ancak erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılacağı vurgulandı.
SGK tarafından henüz resmi bir ödeme takvimi açıklanmasa da, ikramiye ödemelerinin 11-15 Mayıs tarihleri arasında yapılması bekleniyor.
4A, 4B ve 4C statüsündeki emekliler ile şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular, köy korucuları, dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 ERKEN Mİ YATACAK?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenen bayram ikramiyesi normal şartlarda bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılıyordu. Kurban Bayramı bu yıl 27-30 Mayıs tarihlerinde idrak edilirken Bakan Işıkhan açıklamasında erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılacağını vurguladı.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ SGK 2026 AÇIKLANDI MI?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bayram ikramiyesi ödeme takvimi henüz açıklanmadı. 4A, 4B, 4C emeklileri ikramiyelerini tahsis numarasına göre farklı günlerde alacak. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda ikramiye ödemeleri toplam 3 gün içerisinde tamamlanmıştı. Bakan Işıkhan’In açıklamalarının ardından ikramiye ödemelerinin 11-15 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMLANACAK MI?

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda 4 bin lira olarak hesaplara yatırılmıştı. Kurban Bayramı’nda da bayram ikramiyesi tutarı aynı kalacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında Kurban bayramı ikramiyelerinin ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda ödeneceğini açıkladı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinden herhangi bir sigortadan emekli olan 4A, 4B, 4C emeklileri yararlanabilecek. Emeklilik dilekçesini Nisan ayı itibarıyla verenler ve emekli aylığı bağlananlar da ikramiye ödemesinden yararlanabilecek. Emeklilerin yanı sıra şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular, köy korucuları, dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar da ikramiye ödemelerinden yararlanabilecek.

