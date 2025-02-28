Emekli bayram ikramiyesi almak için son gün! 28 Şubat’ta SGK'ya koşmayana kötü haber

Emekliler yılın ilk bayram ikramiyesini almak için gün saymaya başladı. Henüz emekli olmayan ve emeklilik başvurusu yapmayanlar ise eğer bugün 28 Şubat'ta başvurularını SGK'ya bildirmezse emekli bayram ikramiyesi alamayacak.
Emekli olmamış ve emeklilik dilekçesi veremeye hazırlanan vatandaşlara kritik bir uyarı yapıldı. Şubat ayının sonuna kadar SGK'ya başvuru yapmayan emekli adayları yılın ilk bayram ikramiyesini alamayacak. Emeklilik işlemlerinin tamamlanması belirli bir süre aldığı için, başvuru tarihini kaçıranlar o yılın bayram ikramiyesini de kaçırmış olacak. İkramiyelerin 3 bin 720 TL ile 4.500 TL arasından zamlanması bekleniyor.
Emekli olmamış ve emeklilik dilekçesi verecek vatandaşlara uyarı geldi. Şubat ayı sonuna kadar SGK'ya başvurmayanlar yılın ilk bayram ikramiyesinden yararlanamaz. Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri, başvuru gerekmeksizin emekli maaşı yatırılan hesaplara otomatik olarak aktarılıyor. Ancak başvuruların zamanında yapılması gerekiyor.
Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanmak isteyen kişilerin en geç 28 Şubat 2025’e kadar emeklilik dilekçesini vermesi gerekiyor. Maaş bağlanma süreci nedeniyle bu yılki bayram ikramiyesinden yaralanmak için emekli adaylarının SGK'ya başvurmaları ve emeklilik sürecini başlatmaları şartı bulunuyor. Kurban Bayramı içinse son başvuru tarihi 31 Mayıs 2024 olarak öne çıkıyor.
Emekli bayram ikramiyesi zam senaryoları şöyle;