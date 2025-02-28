Emekli bayram ikramiyesi almak için son gün! 28 Şubat’ta SGK'ya koşmayana kötü haber

Emekliler yılın ilk bayram ikramiyesini almak için gün saymaya başladı. Henüz emekli olmayan ve emeklilik başvurusu yapmayanlar ise eğer bugün 28 Şubat'ta başvurularını SGK'ya bildirmezse emekli bayram ikramiyesi alamayacak.

Emekli olmamış ve emeklilik dilekçesi veremeye hazırlanan vatandaşlara kritik bir uyarı yapıldı. Şubat ayının sonuna kadar SGK'ya başvuru yapmayan emekli adayları yılın ilk bayram ikramiyesini alamayacak. Emeklilik işlemlerinin tamamlanması belirli bir süre aldığı için, başvuru tarihini kaçıranlar o yılın bayram ikramiyesini de kaçırmış olacak. İkramiyelerin 3 bin 720 TL ile 4.500 TL arasından zamlanması bekleniyor.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERECEKLER DİKKAT

Emekli olmamış ve emeklilik dilekçesi verecek vatandaşlara uyarı geldi. Şubat ayı sonuna kadar SGK'ya başvurmayanlar yılın ilk bayram ikramiyesinden yararlanamaz. Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri, başvuru gerekmeksizin emekli maaşı yatırılan hesaplara otomatik olarak aktarılıyor. Ancak başvuruların zamanında yapılması gerekiyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ALMAK İÇİN SON TARİH BUGÜN

Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanmak isteyen kişilerin en geç 28 Şubat 2025’e kadar emeklilik dilekçesini vermesi gerekiyor. Maaş bağlanma süreci nedeniyle bu yılki bayram ikramiyesinden yaralanmak için emekli adaylarının SGK'ya başvurmaları ve emeklilik sürecini başlatmaları şartı bulunuyor. Kurban Bayramı içinse son başvuru tarihi 31 Mayıs 2024 olarak öne çıkıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekli bayram ikramiyesi zam senaryoları şöyle;

Yüzde 24 artış uygulanırsa ikramiye 3.720 TL olabilir.

Yüzde 15.75 enflasyon baz alınırsa ikramiye 3.472,50 TL seviyesinde olabilir.

Yıllık enflasyon (Yüzde 44.38) dikkate alınırsa ikramiye 4.331,40 TL olabilir.

Yüzde 50 artış yapılırsa ikramiye 4.500 TL’ye çıkabilir.