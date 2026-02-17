Emekli bayram ikramiyesi hangi emekli ne kadar alacak? 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi için kritik hesaplama

Emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili farklı ödeme miktarları gündeme gelsede hükümetin bu yılda bayram ikramiyelerinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Geçtiğimiz yıl 4 bin lira olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi, bu yıl zamlanacak. Farklı kaynaklarda geçtiğimiz aylarda emeklilere tek maaş ikramiye, maaş tutarına göre tutarları değişiklik göstermesi gibi iddialar ortaya atılmıştı. Emekli bayram ikramiyeleri, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara aktarılacak.Bayram ikramiyelerinde sadece dul ve yetim maaşı alanların tutarları değişiklik gösterecek. Dul ve ölüm aylığı alanlara hisse oranına göre ödeme yapılacak. Hak sahiplerinin ödemeleri ikramiyenin tutarına göre %25, 50 ve 75 olarak değişiklik gösterecek. Emeklilerin yanı sıra şartları sağlayanlarda bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Peki Hangi emekli ne kadar bayram ikramiyesi 2026 alacak? İşte, bayram ikramiyesi için masada olan ihtimaller….

HANGİ EMEKLİ NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 ALACAK?

Emekli bayram ikramiyesi, SSK, Bağ-Kur veya memur emeklisine göre farklılık göstermeyecek. Sosyal medya ve bazı kaynaksız platformlarda emeklilerin sigorta koluna göre ikramiyelerin farklılık gösterebileceği iddia edilmişti. 4A,4B ve 4C emeklileri bayram ikramiyeleri aynı olacak. Dul ve yetim maaşı üzerinden ikramiye alanlara hisse oranına göre ödeme yapılacak. Örneğin bayram ikramiyesinin 5 bin lira olması durumunda hisse oranına göre %75 ödeme alanlara 3 bin 750 lira ikramiye ödenecek. Benzer şekilde %50 hisse oranına göre alanlara 2 bin 500 lira ve yüzde 25 alanlara ise 1.250 lira ikramiye ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ 2026 NE KADAR ZAMLANACAK?

Kulislerde bayram ikramiyelerinin 5 bin ila 6 bin lira arasında olacağı konuşulurken hesaplamalar yapıldı. En düşük emekli maaşında yüzde 18.48 oranında zam yapılırken ikramiyelere gelecek zam oranının bu tutarın altında olması beklenmiyor.

Emekli bayram ikramiyesi %20 zamlanması durumunda 800 lira artış gösterecek ve 4 bin 800 liraya ulaşacak. Bayram ikramiyesinin zam oranın %25 olması durumunda bin lira artış gösterecek ve 5 bin liraya ulaşacak.

SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri için en çok konuşulan senaryo ise 5 bin liranın üzerinde ikramiye ödenmesi oldu. Bayram ikramiyelerine %30 artış gelmesi durumunda 5 bin 200 lira, %35 zam gelmesi durumunda 5 bin 400 liraya olacak. İkramiyelerde %40 artış olması durumunda ise 5 bin 600 liraya ulaşacak.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilemesi için bayram öncesinde hesaplara yatırılıyor.

2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart tarihinde başlayacak. Emekli bayram ikramiyeisi ödemeleri bu tarihe kadar tamamlanacak. Tahsis numarasına göre ödemelerin farklı günlerde yatırılması bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimini ayrıca duyurulacak. İkramiyelerin 9-13 Mart tarihleri arasında yatırılması bekleniyor

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Emekli bayram ikramiyelerinin zamlanması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını tamamladıktan sonra kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Milletvekillerinin onayının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.