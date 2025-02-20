Milyonlarca emekli Ramazan ayında ne kadar bayram ikramiyesi alacağını merak ediyor. Emekli bayram ikramiyesi için beklenen kulis bilgisi geldi. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, konuyla ilgili dikkat eken bir bilgi paylaştı. İşte 2025 yılı için emeklilere ödenecek bayram ikramiyesiyle ilgili kulis bilgisi.

Emekliler için beklenen açıklama geldi. Bayram ikramiyesiyle ilgili kulislerde yankılanan gelişme heyecanlandırdı. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, konuyla ilgili, 3 bin 720 lira civarında bir rakam konuşulduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesiyle bu miktarın 4 bin liraya çıkabileceği iddia etti.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN SON KULİS

Konuyla ilgili KRT TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Karakaş, 4 bin liralık bir artışın her iki bayram için de geçerli olabileceğini ancak, 4 bin liranın aşılmasının beklenmediği de ifade etti. Açıklamaları şöyle;

"Hedef enflasyon yüzde 24 oranına denk geldiği için şu anda emekli ikramiyesi ile ilgili konuşulan azami rakamdan bahsediyorum. Hedef enflasyona göre 3 bin 720 lira civarında bayram ikramiyesi konuşuluyor."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DETAYI

Emeklilere refah payının gelmediğini hatırlatan Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram ikramiyelerini 4 bin liraya çıkartabileceğini hatırlatarak şöyle devam etti;



"En düşük zam olarak 3 bin 500 görülüyor, beklenen rakam 3 bin 720 TL, ancak Cumhurbaşkanımızın devreye girmesi ile bayram ikramiyesi 4 bin TL olabilir. 4 bin TL'yi aşan bir bayram ikramiyesi görmeyeceğiz. Bu rakamda her iki bayram için de geçerli olacak"