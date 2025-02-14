Emekli bayram ikramiyesi için çarpıcı teklif! 'En düşük emekli maaşı' detayı

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan Bayramı'nda yüz güldürecek bir ikramiye beklentisi içinde olan milyonlarca emekli ve emekli yakını, bu soruya cevap ararken Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) konuya ilişkin dikkat çeken bir öneri geldi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KADAR OLSUN" ÖNERİSİ

TÜED Araştırma Müdürü Namık Tan rakamın belirsizliğine değinerek küçük hesapların bırakılarak emekli ikramiyesi için zam talebinde bulundu. Korkusuz'dan Firuze Şenavcı'nın haberine göre, “3 binin, 5 binin hesabını yapmayın” diyen Namık Tan emekli ikramiyesi miktarının en düşük emekli maaşına endekslenmesi teklifinde bulundu. Tan yaptığı açıklamada "Emekli ikramiyesi bu yıl 14 bin 469 lira olsun. Gelecek sene de buna göre ayarlansın ve tartışma bitsin. Zaten aylıklar düşük. Emekli bayrama buruk giriyor" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ERDURSUN'DAN YÜZDE 30 TAHMİNİ

Diğer yandan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da "Bu yıl bayram ikramiyelerinin %30 gibi bir oranda arttırılacağını düşünü­yorum. 4.000TL civarında bir rakamın açıklanacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.