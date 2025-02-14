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 | Suat Vilgen

Emekli bayram ikramiyesi için çarpıcı teklif! 'En düşük emekli maaşı' detayı

Emekli bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken milyonlarca vatandaşın gündeminde. Bayram ikramiyesi miktarı için tartışmalar sürerken TÜED'den 'en düşük emekli maaşı' kıstasıyla flaş bir öneri geldi. İşte detaylar...

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Emekli bayram ikramiyesi için çarpıcı teklif! 'En düşük emekli maaşı' detayı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 10:47

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan Bayramı'nda yüz güldürecek bir ikramiye beklentisi içinde olan milyonlarca emekli ve emekli yakını, bu soruya cevap ararken Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) konuya ilişkin dikkat çeken bir öneri geldi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KADAR OLSUN" ÖNERİSİ

TÜED Araştırma Müdürü Namık Tan rakamın belirsizliğine değinerek küçük hesapların bırakılarak emekli ikramiyesi için zam talebinde bulundu. Korkusuz'dan Firuze Şenavcı'nın haberine göre, “3 binin, 5 binin hesabını yapmayın” diyen Namık Tan emekli ikramiyesi miktarının en düşük emekli maaşına endekslenmesi teklifinde bulundu. Tan yaptığı açıklamada "Emekli ikramiyesi bu yıl 14 bin 469 lira olsun. Gelecek sene de buna göre ayarlansın ve tartışma bitsin. Zaten aylıklar düşük. Emekli bayrama buruk giriyor" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ERDURSUN'DAN YÜZDE 30 TAHMİNİ

Diğer yandan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da "Bu yıl bayram ikramiyelerinin %30 gibi bir oranda arttırılacağını düşünü­yorum. 4.000TL civarında bir rakamın açıklanacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Sıkça Sorulan Sorular

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı kutlanacak. 2025 yılında Ramazan Bayramı'nın ilk günü 31 Mart Pazartesi günü başlayacak. Ramazan Bayramı Tatil Günleri: 31 Mart 2025 Pazartesi (Bayramın 1. günü) 1 Nisan 2025 Salı (Bayramın 2. günü) 2 Nisan 2025 Çarşamba (Bayramın 3. günü)
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ETİKETLER
#emekli maaşı
#en düşük emekli maaşı
#emekli bayram ikramiyesi
#Ekonomi
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