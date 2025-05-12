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 | İrem Çınar

Emekli bayram ikramiyesi için zam olacak mı? İsa Karakaş çok net konuştu

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala milyonlarca emeklinin gözü kulağı emeklilere verilecek bayram ikramisine artış olup olmayacağına çevrildi. Bu yıl 6-9 Haziran'da kutlanacak olan Kurban Bayramı'nın ikramiye ödemelerinin haziranın ilk günlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Peki, emekli bayram ikramiyesine artış yapılacak mı? İsa Karakaş bu soruya çok net cevap verdi.

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KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 10:13

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli, ikinci bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini ve bu yıl bir artış olup olmayacağını merakla bekliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında, emeklilerin gündemindeki sorulara yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Emekli bayram ikramiyesi için zam olacak mı? İsa Karakaş çok net konuştu

"İKRAMİYELERDE ARTIŞ BEKLENMEMELİ"

Karakaş, "En son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda bu rakam 4.000 TL olarak belirlenmiştir. 2018 yılında ikramiye ile çok rahat kurban alınırken günümüzde maalesef küçük bir oğlak almak bile mümkün değildir. Peki hâlen 4 bin TL olan ikramiye bu bayramda artırılacak mı? Ankara’daki izlenimlerimizden çok emin bir şekilde maalesef bir artışın olmayacağını söyleyebiliriz. Umarım yanılırım da emeklilerimiz bir nebze rahat nefes alır" ifadelerine yer verdi.

Emekli bayram ikramiyesi için zam olacak mı? İsa Karakaş çok net konuştu

İKRAMİYEYE HAK KAZANMAK İÇİN SON GÜN 31 MAYIS

Karakaş, bayram ikramiyesinden yararlanmak isteyen ve henüz emeklilik işlemlerini tamamlamamış olanlar için de önemli bir hatırlatma yaptı. 31 Mayıs 2025 tarihine kadar SGK’ya emeklilik dilekçesi veren sigortalıların, Kurban Bayramı ikramiyesini alma hakkı kazanacaklarını belirtti.

Emekli bayram ikramiyesi için zam olacak mı? İsa Karakaş çok net konuştu

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

İsa Karakaş, ikramiyelerin bayram öncesinde yatırılacağını ve ödemelerin mayıs ayının son haftası ile haziran ayının ilk günlerinde yapılmasının beklendiğini ifade etti. Ödeme sırasının ise SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının tahsis numaralarına göre düzenleneceğini belirtti.

Emekliler, bir yandan bayram hazırlıklarına başlarken diğer yandan gözlerini SGK’dan gelecek kesin ödeme takvimine çevirmiş durumda. Bayram ikramiyesiyle ilgili resmi duyuruların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kurban Bayramı tarihi 2025 ne zaman başlıyor?
Kurban bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.
ETİKETLER
#sgk
#emeklilik
#isa karakaş
#kurban bayramı
#emekli ikramiyesi
#bayram ikramiyesi
#Ikramiye Artışı
#Ekonomi
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