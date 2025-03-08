Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! İşte bayram ikramiyesi için masadaki 3 farklı rakam

Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini korurken, 3 bin liralık ikramiyenin artırılmasına yönelik yasa teklifinin TBMM'ye sunulacağı tarih netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ikramiye zammı için talimat verdiği öğrenildi. Bakanlar ve AK Parti kurmayları, mevcut 3 bin liralık tutarın yükseltilmesi için üç farklı alternatif üzerinde çalışıyor. İşte detaylar...

AK Parti, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi artışını içeren yasa teklifini 11 Mart Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, mevcut 3 bin liralık ikramiyenin artırılması için alternatif rakamlar masaya yatırıldı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 4 BİN LİRA OLABİLİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile AK Parti’nin ekonomi kurmayları katıldı. Görüşmede, emeklilere verilecek ikramiye artışı için 500, 750 ve 1.000 liralık üç farklı seçenek üzerinde duruldu. Yapılan etki analizlerinin ardından, bütçe dengelerini koruyarak emeklileri memnun edecek en uygun rakamın 4 bin lira olduğu görüşü öne çıktı.

Alternatifler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak ve onun onayıyla nihai rakam belirlenecek. Ardından, artış düzenlemesi AK Parti’nin pazartesi günü Meclis’e sunmayı planladığı torba yasa teklifine dahil edilecek.



ÖNÜMÜZDEKİHAFTA MECLİS'E SUNULMASI BEKLENİYOR

Torba yasa teklifinin önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi ve ardından Genel Kurul’da ele alınarak yasalaşması bekleniyor. Böylece, Ramazan Bayramı öncesinde emekliler zamlı ikramiyelerini alabilecek.

Emeklilere yılda iki kez, Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyesi için yapılacak artışın yürürlüğe girebilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Yeni düzenlemenin hızla Meclis sürecini tamamlaması ve milyonlarca emekliye bayram öncesinde müjdeli haberin verilmesi planlanıyor.