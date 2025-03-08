Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! İşte bayram ikramiyesi için masadaki 3 farklı rakam

Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini korurken, 3 bin liralık ikramiyenin artırılmasına yönelik yasa teklifinin TBMM'ye sunulacağı tarih netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ikramiye zammı için talimat verdiği öğrenildi. Bakanlar ve AK Parti kurmayları, mevcut 3 bin liralık tutarın yükseltilmesi için üç farklı alternatif üzerinde çalışıyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 10:37

AK Parti, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi artışını içeren yasa teklifini 11 Mart Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, mevcut 3 bin liralık ikramiyenin artırılması için alternatif rakamlar masaya yatırıldı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 4 BİN LİRA OLABİLİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile AK Parti’nin ekonomi kurmayları katıldı. Görüşmede, emeklilere verilecek ikramiye artışı için 500, 750 ve 1.000 liralık üç farklı seçenek üzerinde duruldu. Yapılan etki analizlerinin ardından, bütçe dengelerini koruyarak emeklileri memnun edecek en uygun rakamın 4 bin lira olduğu görüşü öne çıktı.

Alternatifler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak ve onun onayıyla nihai rakam belirlenecek. Ardından, artış düzenlemesi AK Parti’nin pazartesi günü Meclis’e sunmayı planladığı torba yasa teklifine dahil edilecek.

ÖNÜMÜZDEKİHAFTA MECLİS'E SUNULMASI BEKLENİYOR

Torba yasa teklifinin önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi ve ardından Genel Kurul’da ele alınarak yasalaşması bekleniyor. Böylece, Ramazan Bayramı öncesinde emekliler zamlı ikramiyelerini alabilecek.

Emeklilere yılda iki kez, Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyesi için yapılacak artışın yürürlüğe girebilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Yeni düzenlemenin hızla Meclis sürecini tamamlaması ve milyonlarca emekliye bayram öncesinde müjdeli haberin verilmesi planlanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika: Emekli bayram ikramiyesinin açıklanacağı tarih belli oldu! Yapılacak zam oranı ortaya çıktı
Bayram ikramiyesi 3 bin TL mi oldu? SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyesi kaç TL, ne kadar?

Sıkça Sorulan Sorular

Bayram ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar gününe denk geldiğinden, ikramiyelerin 24-28 Mart arasında yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İkramiyeler, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
ETİKETLER
#Cevdet Yılmaz
#cevidet yılmaz
#cumhurbaşkanı erdoğan
#bayram ikramiyesi
#bayram ikramiyeleri
#emekli bayram ikramiyesi
#emekli maaş
#Emekli Bayram İkramiyeleri Tutarı
#Emekli Haberleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.