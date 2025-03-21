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 | İrem Çınar

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram öncesi emekliye büyük şok! Meclis engeline takıldı

Emekli bayram ikramiyesi 2025 yılında 4 bin liraya çıkarıldı, ancak Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin beklediği ödeme sürecinde belirsizlik yaşanıyor. Meclis’te yaşanan siyasi gerginlikler nedeniyle TBMM, 25 Mart Salı gününe kadar kapalı kalacak. Bu durum, normalde önümüzdeki hafta hesaplara yatması planlanan bayram ikramiyesinin ertelenmesine neden oldu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 09:38

Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini beklediği düzenleme, Meclis’te yaşanan gelişmeler nedeniyle takıldı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen yasa teklifi, Genel Kurul’da görüşülecekti ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

MECLİS 25 MART’A KADAR KAPALI

Meclis Genel Kurulu’nda dün yeterli çoğunluk sağlanamayınca oturum açılmadı ve görüşmeler ileri bir tarihe bırakıldı. Buna göre, Genel Kurul 25 Mart Salı günü saat 15.00’te yeniden toplanacak. Bu gelişme, bayram ikramiyelerinin ödemesi konusunda belirsizliği artırdı.

2025 YILI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Son olarak 2 Mart 2024’te 3 bin liraya yükseltilen emekli bayram ikramiyesi, kanun teklifinin yasalaşması durumunda Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 4’er bin TL olarak ödenecek. Emeklilerle birlikte dul ve yetim maaşı alan hak sahipleri de hisseleri oranında bu ikramiyeden yararlanacak.

Dul ve yetim maaşı alanların bayram ikramiyesi ödemeleri şöyle hesaplanacak:

  • %75 oranında hak sahipleri: 3’er bin liradan toplamda 6 bin TL
  • %50 oranında hak sahipleri: 2’şer bin liradan toplamda 4 bin TL
  • %25 oranında hak sahipleri: Biner liradan toplamda 2 bin TL

Ayrıca, Şubat ayı sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar henüz maaş almamış olsalar bile Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emeklilik dilekçesi verenler ise yalnızca Kurban Bayramı’nda ikramiye alabilecek.

İKRAMİYE ARTIŞININ BÜTÇEYE MALİYETİ

Bayram ikramiyesindeki 1.000 TL’lik artışın 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar TL ek maliyet getireceği hesaplanıyor.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Normal şartlarda emekli ikramiyeleri, bayramdan hemen önceki hafta hesaplara yatırılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar - 1 Nisan Salı günleri arasında kutlanacak. Eğer yasa teklifi Meclis’ten geçip Resmi Gazete’de yayımlanırsa, emekli ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyor. Ancak Meclis’in kapalı olması ve görüşmelerin ertelenmesi nedeniyle ödeme tarihleri konusunda belirsizlik devam ediyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
Emekli ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyor. Ancak Meclis’in kapalı olması ve görüşmelerin ertelenmesi nedeniyle ödeme tarihleri konusunda belirsizlik devam ediyor.
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#Ekonomi
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