Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme takvimi belli oldu!

Emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde geldi. Uzun süredir merak edilen ikramiye zammı netleşirken, ödemelerin hesaplara yatacağı tarih de belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılmasını öngören teklifin TBMM’ye sunulduğunu duyurdu. Peki, 4A, 4B, 4C kapsamındaki emekliler ödemelerini ne zaman alacak? İşte emekli maaşları ve bayram ikramiyeleriyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyeleriyle ilgili detaylar netleşti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan düzenlemeyle birlikte emekli bayram ikramiyesi, geçtiğimiz yıl verilen 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldı. Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek bu ikramiyelerle emeklilere toplamda 8 bin TL destek sağlanacak.

İLK ÖDEMELER 27-28 MART’TA HESAPLARDA

Hükûmetin, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe dengelerini gözeterek alternatifli çalışmalar sunduğu belirtilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılan ilk teklifleri yeterli bulmayarak emeklileri bir nebze de olsa rahatlatacak bir artış yapılmasını istediği öğrenildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ikramiyelere bin TL’lik artış yapılarak tutarın 4 bin TL’ye yükseltilmesine karar verildi.



Emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler de belli oldu. Eğer torba yasa teklifi önümüzdeki hafta Meclis’ten geçerse, ödemeler 27-28 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatmış olacak.

BÜTÇEYE 30 MİLYAR TL EK MALİYET

AK Parti, içinde emekli ikramiyeleriyle ilgili düzenlemenin de yer aldığı torba yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu. Abdullah Güler, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, bayram ikramiyelerine yapılan bin TL’lik artışın bütçeye maliyetinin 30 milyar TL’yi aşacağını belirtti.

Güler, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında çalışmaların tamamlandığını ifade etti.



Yeni düzenlemeyle emeklilere sağlanan bu destek, Ramazan ve Kurban bayramlarında ekonomik açıdan bir nebze olsun rahatlama sağlayacak. Torba yasa teklifinin Meclis’ten geçmesiyle birlikte emekliler, Mart ayının sonunda hesaplarına yatacak olan ikramiyelerini alabilecekler.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.