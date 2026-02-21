Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Fuat İğci

Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi SGK 2026! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi, Ramazan ayının başlamasıyla gündeme geldi. Yaklaşık 15 milyon hak sahibine her yıl ödenen bayram ikramiyesi diğer sosyal ödemelerde olduğu gibi yeni yılla beraber artış gösterecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri son olarak geçtiğimiz yıl 4 bin lira ikramiye ödemesi almıştı. Bu yıl Ramazan Bayramı 20 Mart tarihinde başlarken emekli bayram ikramiyelerinin ödenmesi beklenen tarih aralıkları belli oldu. Bayram ikramiyeleri, 4A, 4B, 4C’lilere tahsis numarasına göre yatırılacak. Bayram ikramiyesinin artış göstereceği miktar ise yasal düzenlemeyle birlikte belli olacak. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar olacak? İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve hesaplanan yeni ikramiye…

Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi SGK 2026! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?
Yeni yılla beraber emekli maaşlarının yanı sıra dul ve yetim maaşı, yaşlılık parası, engelli aylığı, evde bakım parası, öğrenci bursları ve diğer birçok sosyal ödeme artış gösterdi. geçtiğimiz yıl %33 seviyesinde zamlanarak 4 bin lira seviyesine yükselmişti. Bu yılda milyonlarca emekli ve diğer hak sahibi zamlı ikramiye alacak. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve diğer hak sahipleri de ikramiyelerden yararlanabilecek. Emekli bayram ikramiyesi için Sosyal Güvenlik Kurumu ayrıca ödeme takvimi yayınlandığından günler farklılık gösterecek. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri 24 Mart’ta başlamıştı. Dini günler takvimi farklılık gösterdiğinden bu takvim değişecek. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2026 SGK ödeme takvimi açıklandı mı? İşte, bayram ikramiyelerinde son durum…

Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi SGK 2026! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

2026 yılı emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi ve miktarı henüz netleşmezken, ödemelerin 9-15 Mart tarihleri arasında Ramazan Bayramı öncesinde yapılması bekleniyor ve miktar için 5.500-6.000 TL ile 17.000 TL arasında değişen teklifler bulunuyor.
2026 yılı emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi SGK tarafından henüz açıklanmadı.
Ödemelerin Ramazan Bayramı öncesi, 9-15 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor.
İkramiye miktarının belirlenmesi için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na kanun teklifi sunulacak.
İkramiye için kulislerde 5.500-6.000 TL konuşulurken, bir parti 17.000 TL'lik teklif sundu.
Emeklilerin yanı sıra dul ve yetimler, gaziler gibi birçok hak sahibi de ikramiyeden faydalanacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 SGK ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Bu yıl geçtiğimiz yıla göre Ramazan Bayramı daha erken başlayacak.

Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyesi ödemeleri 4A SSK’lılar için 24 Mart’ta başlamış ve üç günde tamamlanmıştı. Bağ-Kur emeklileri, 27 Mart’ta ve 4C Emekli Sandığı emeklileri ise 28 Mart’ta ödeme aldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından henüz bu yılın ödeme takvimi duyurulmadı. Ancak ödemeler Ramazan Bayramı’ndan önce hesaplara geçecek. İkramiyelerin 9-15 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Ödeme takviminin netleşmesi için öncelikle ikramiyenin zam oranının belli olması gerekecek.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi SGK 2026! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KANUN TEKLİFİ SUNULACAK

Emekli bayram ikramiyesinde artış oranının belirlenmesi için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na kanun teklifi sunulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı emekli ikramiyesi düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bayram ikramiyelerine yönelik teklif tamamlandıktan sonra komisyona sunulacak ve ardından onaylanması durumunda Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.

SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıl 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmişti. 4A, 4B, 4C emeklileri geçtiğimiz sene bayram ikramiyelerinde %33 artış gösterdi. Bu yıl ise en düşük zam oranı %18.48 olurken normal emekliler ise yüzde 12,19 oranında zam adı. Memur emeklilerine yapılan artış ise 18.6 oldu.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi SGK 2026! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyeleri belirlenirken bir çok ekonomik durum ele alınıyor. Kulislerde bayram ikramiyesinin 5 bin 500 lira ila 6 bin lira arasında olacağı konuşulurken konuyla ilgili yeni bir kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Zam oranlarına göre yapılan hesaplamaya görsel üzerinden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN SÜRPRİZ TEKLİF

Yeni Yıl Partisi, emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili Meclis’e kanun teklifi sundu. Yeni Yol Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ yaptığı açıklamada bayram ikramiyelerinin 17 bin liraya çıkarılmasını talep ederken hem hükümetten hem de muhalefetten destek istedi. Sosyal medya hesabındna açıklama yapan Selçuk Özdağ, “ "TBMM Genel Kurulu’nda bayram ikramiyelerinin 17.000 TL’ye çıkarılması gerektiğini gündeme getirmiştim. Bu doğrultuda hazırladığımız kanun teklifini de Meclis Başkanlığı’na sunmuş bulunuyoruz. İktidar ve muhalefet partilerinin desteklerini bekliyoruz. Milletimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi SGK 2026! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?
