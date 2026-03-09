Emekli bayram ikramiyesinde zam var mı Kabine’de gündeme geldi mi?

Emekli bayram ikramiyesine dair yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak hesaplara yatırılmıştı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesine artış yapılıp yapılmayacağına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Kabine’de de emekli bayram ikramiyesinin ele alınması ve olası zam ihtimallerinin değerlendirilmesi beklentiler arasındaydı. Peki, emekli bayram ikramiyesinde artış var mı, Kabine’de gündeme taşındı mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş ortada. Orta Vadeli Program’a (OVP) bağlı kalarak bütçe disiplinine en üst düzeyde dikkat etmemiz gerekiyor. Mevcut tablo bu şekilde” sözleriyle şu aşamada bir artış öngörülmediğini belirtmişti. Kabine’de ise beklentilerin tersine emekli bayram ikramiyesi gündeme alınmadı.

2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklamalarına göre emekli bayram ikramiyesi yıl içinde 4 bin TL olarak hesaplara yatırılacak. Bayram ikramiyeleri, emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına aktarılacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Emekli bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı tarih ise henüz netleşmedi. Konuya ilişkin resmî bir açıklama yapılması halinde gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. Önceki yıllardaki takvim dikkate alındığında emekli bayram ikramiyelerinin 9-15 Mart tarihleri arasında hesaplara geçmesi bekleniyor.