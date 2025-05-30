Emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı: Ödemeler yarın başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca emekli gözünü ikramiye ödemelerine çevirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme takvimini açıkladı. Bu yıl emeklilere 4 bin TL bayram ikramiyesi verilecek.

Toplamda 57,4 milyar TL’lik ödeme yapılacağı bildirilen açıklamada, farklı sigorta kollarına göre ödeme tarihleri şöyle sıralandı:

Bağ-Kur (4B) kapsamındakiler için ödemeler 31 Mayıs tarihinde yapılacak.

kapsamındakiler için ödemeler tarihinde yapılacak. Emekli Sandığı (4C) mensupları ise ikramiyelerini 1 Haziran da alacak.

mensupları ise ikramiyelerini da alacak. SSK (4A) kapsamında gelir ya da aylık alan emeklilerin ödemeleri ise 2-3-4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, “Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için bu ikramiyelerin hayırlı, bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

https://x.com/isikhanvedat/status/1928345921219137866