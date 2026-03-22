Emekli için nakit ve faizsiz kredi! Banka promosyon yarışı Mart ayında kızıştı

Emekli maaş promosyonları için rekabet yeniden kızıştı. Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere sundukları nakit ödemeleri artırırken; ek kampanyalar, fatura talimatı avantajları ve kredi kartı ödülleriyle tekliflerini daha cazip hale getiriyor.
650.000 TL’ye kadar %2,99’dan başlayan tüketici kredisi
Arkadaşını getir: 500 TL ödül
EFT/Havale: Ücretsiz
Tanışma faizi: Var
Günlük faiz: Var
Aidatsız kredi kartı: Var
ATM: 5.335 | Şube: 1
31.000 TL’ye varan emekli promosyonu
60.000 TL %0 faizli kredi (3 ay)
25.000 TL %0 faizli nakit avans
EFT/Havale: Var
ATM: 2.993 | Şube: 444
12.000 TL emekli promosyonu
90.000 TL’ye kadar ek avantaj
EFT/Havale: Ücretli
ATM: 20.000 | Şube: 1.745
25.000 TL emekli promosyonu
50.000 TL %0 faizli kredi
25.000 TL %0 faizli avans
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 5.323 | Şube: 875
30.000 TL’ye varan promosyon
60.000 TL %0 faizli nakit
100.000 TL %0,99 faizli kredi (6 ay)
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 5.000 | Şube: 710
27.000 TL promosyon
65.000 TL %0 faizli kredi
25.000 TL %0 faizli avans
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 2.500 | Şube: 250
28.000 TL promosyon
25.000 TL %2,99 faizli kredi (36 ay)
EFT/Havale: Dijitalde ücretsiz
ATM: 226 | Şube: 59
30.000 TL promosyon
Referansla kazanç fırsatı
%41,50’ye varan günlük faiz
EFT/Havale: Var
ATM: 5.855 | Şube: 780
25.000 TL promosyon
9.000 TL MaxiPuan (kredi kartı)
1.000 TL MaxiPuan (fatura talimatı)
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 6.501 | Şube: 1.146
12.000 TL promosyon
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 4.075 | Şube: 1.032
150.000 TL %2,99 faizli kredi (24 ay)
EFT/Havale: Ücretsiz
125.000 TL %2,99 faizli kredi (36 ay)
Masrafsız bankacılık
EFT/Havale: Ücretsiz
250.000 TL %2,89 faizli kredi
EFT/Havale: Ücretli
Türkiye Finans Katılım Bankası
400.000 TL %3,59 kâr paylı finansman
Sabit oran avantajı
EFT/Havale: Ücretsiz
%43,25 faizli Oksijen Hesap
EFT/Havale: Ücretsiz
125.000 TL %3,75 faizli kredi
25.000 TL %0 faizli avans
EFT/Havale: Ücretsiz
Eğitim/sağlıkta 5 taksit
2.000 TL’ye varan nakit iade
EFT/Havale: Ücretsiz
500.000 TL %3,69 faizli kredi
5.000 TL %0 faizli nakit
EFT/Havale: Ücretli