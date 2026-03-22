Emekli için nakit ve faizsiz kredi! Banka promosyon yarışı Mart ayında kızıştı

Mart 22, 2026 10:33
emekli banka promosyonu

Emekli maaş promosyonları için rekabet yeniden kızıştı. Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere sundukları nakit ödemeleri artırırken; ek kampanyalar, fatura talimatı avantajları ve kredi kartı ödülleriyle tekliflerini daha cazip hale getiriyor. 

GetirFinans emekli promosyonu

650.000 TL’ye kadar %2,99’dan başlayan tüketici kredisi

Arkadaşını getir: 500 TL ödül

EFT/Havale: Ücretsiz

Tanışma faizi: Var

Günlük faiz: Var

Aidatsız kredi kartı: Var

ATM: 5.335 | Şube: 1

 

QNB emekli banka promosyonu

31.000 TL’ye varan emekli promosyonu

60.000 TL %0 faizli kredi (3 ay)

25.000 TL %0 faizli nakit avans

EFT/Havale: Var

ATM: 2.993 | Şube: 444
 

Ziraat Bankası emekli banka promosyonu

12.000 TL emekli promosyonu

90.000 TL’ye kadar ek avantaj

EFT/Havale: Ücretli

ATM: 20.000 | Şube: 1.745
 

Garanti BBVA emekli banka promosyonu

25.000 TL emekli promosyonu

50.000 TL %0 faizli kredi

25.000 TL %0 faizli avans

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 5.323 | Şube: 875
 

Akbank emekli banka promosyonu

30.000 TL’ye varan promosyon

60.000 TL %0 faizli nakit

100.000 TL %0,99 faizli kredi (6 ay)

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 5.000 | Şube: 710
 

DenizBank emekli banka promosyonu

27.000 TL promosyon

65.000 TL %0 faizli kredi

25.000 TL %0 faizli avans

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 2.500 | Şube: 250
 

ING emekli banka promosyonu

28.000 TL promosyon

25.000 TL %2,99 faizli kredi (36 ay)

EFT/Havale: Dijitalde ücretsiz

ATM: 226 | Şube: 59
 

Yapı Kredi emekli banka promosyonu

30.000 TL promosyon

Referansla kazanç fırsatı

%41,50’ye varan günlük faiz

EFT/Havale: Var

ATM: 5.855 | Şube: 780
 

İş Bankası emekli banka promosyonu

25.000 TL promosyon

9.000 TL MaxiPuan (kredi kartı)

1.000 TL MaxiPuan (fatura talimatı)

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 6.501 | Şube: 1.146
 

Halkbank emekli banka promosyonu

12.000 TL promosyon

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 4.075 | Şube: 1.032

 

ON Dijital Bankacılık

150.000 TL %2,99 faizli kredi (24 ay)

EFT/Havale: Ücretsiz

 

Enpara.com emekli banka promosyonu

125.000 TL %2,99 faizli kredi (36 ay)

Masrafsız bankacılık

EFT/Havale: Ücretsiz
 

Anadolubank emekli banka promosyonu

250.000 TL %2,89 faizli kredi

EFT/Havale: Ücretli

Türkiye Finans Katılım Bankası

400.000 TL %3,59 kâr paylı finansman

Sabit oran avantajı

EFT/Havale: Ücretsiz
 

Odeabank emekli banka promosyonu

%43,25 faizli Oksijen Hesap

EFT/Havale: Ücretsiz

 

TEB emekli banka promosyonu

125.000 TL %3,75 faizli kredi

25.000 TL %0 faizli avans

EFT/Havale: Ücretsiz
 

Vakıf Katılım emekli banka promosyonu

Eğitim/sağlıkta 5 taksit

2.000 TL’ye varan nakit iade

EFT/Havale: Ücretsiz
 

Aktif Bank emekli banka promosyonu

500.000 TL %3,69 faizli kredi

5.000 TL %0 faizli nakit

EFT/Havale: Ücretli

 

