Emekli için yapılan zam planı kulislerden sızdı! İsa Karakaş seyyanen zam ve refah payı için hesabı yaptı

17 May 2024 16:28 - Güncelleme : 17 May 2024 16:41

Mayıs ayında enflasyonda yüksek seviyeler beklenirken milyonlarca emekli yüzünü temmuz ayında yapılacak zam ve ilave artışlara çevirdi. Geçen yıl emekliye verilmeyen ‘seyyanen zam’ ile beklentiler artarken hükümet tarafından gelen ‘refah payı’ açıklamaları umutları artırdı. Emekli kesimini rahatlatacak çözümlerin devreye alınmasını bekleyen milyonlar şimdiden maaş ve ilave ödemeler ile ilgili hesapları yapmaya başladı.

‘HÜKÜMET EMEKLİYE SEYYANEN ZAM SÖZÜ VERDİ’

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilerin seyyanen zam beklentilerine ilişkin TGRT Haber Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan’a konuştu. Karakaş, geçen yıldan bu yana emekli kesiminin bu zammı beklediğini dikkat çekerek “Emekliler beklentilerinde son derece haklılar. Çünkü ‘söz’ devlet sözüdür ve bağlayıcıdır. Seyyanen zam sözü verildi ve bu artış elzemdir.” dedi.

8 BİN LİRANIN ALTINDA MAAŞ ALANLAR ‘SIFIR’ TEHLİKESİ

“Merkez Bankası’nın son enflasyon güncellemesiyle birlikte temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin cebinde yüzde 25-26 civarında zaten bir zam var. Buna ilaveten artık hükümetten bir ‘seyyanen zam’ veya ‘refah payı’ verilmesini bekliyoruz. Zaten kök ücrete seyyanen zam verilmediği takdirde 8 bin liranın altında maaş alanlar için ‘sıfır zam’ olur. Bunu hükümet göze alamaz. Geçen sene temmuz ayında olduğu gibi ‘sıfır’ zam olmaması için seyyanen zam yine elzemdir.” diye konuştu.

MEMURLARDA DURUM FARKLI

İsa Karakaş temmuz maaş zamlarında memur emeklilerinin durumunun SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarından farklı olacağını dikkat çekerek “ Memur emeklilerine enflasyon oranının altında zam olacak. Yüzde 20 civarında olacak. Bu da Toplu Sözleşme’den kaynaklanıyor.” dedi.

EMEKLİ İÇİN YAPILAN ZAM PLANI KULİSLERDEN SIZDI

Emeklinin zam hesabını yapan İsa Karakaş, temmuz maaş hesabı ile ilgili kulis bilgilerini paylaştı. Karakaş, “Burada da bizim aldığımız kulis bilgilerine göre, memur emeklilerine SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre bir eşitleme söz konusu olacak. Ancak memurlar için bir eşitleme beklemiyoruz. Memurlara daha önceden bir seyyanen zam verildiği için bunların yüzde 20 zam alacağını öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.