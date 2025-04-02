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 | İrem Çınar

Emekli ikramiye farkları ne zaman yatacak? Tarih netleşti

Emekli bayram ikramiyesi farklarının ne zaman ödeneceği belli oldu. Buna göre, Ramazan Bayramı ikramiyesi farkları 3 Nisan Çarşamba günü ödenmeye başlanacak.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 11:43

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere ve hak sahiplerine ödenecek bayram ikramiyesi farklarının ödeme tarihini duyurdu. SGK’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Ramazan Bayramı ikramiyesinin eksik kalan tutarı 3 Nisan 2025 tarihinde hesaplara yatırılacak.

1000 LİRALIK FARK HESAPLARA GEÇECEK

Bu yıl bayram ikramiyelerinde yapılan artış, resmi süreçler nedeniyle bayramdan önce tamamlanamamıştı. SGK, emeklilere bayram öncesinde 3 bin lira olarak ödemelerini yaparken, kalan 1000 liralık farkın ise Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ödeneceğini duyurmuştu.

Öte yandan, Torba Yasa görüşmelerinin TBMM’de siyasi nedenlerden dolayı ertelenmesi, emeklilere yapılacak ikramiye artışının gecikmesine yol açmıştı. Ancak yapılan yeni düzenlemeyle birlikte emekliler, 3 Nisan itibarıyla hesaplarına yatırılacak olan fark ödemelerini alabilecek.

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#Ekonomi
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