Emekli ikramiyesi için bomba kulis! Muhammed Bayram canlı yayında, '1 maaş' diyerek açıkladı

Ocak 28, 2026 11:00
emekli ikramiyesi

Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde! Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte emeklilerin gündeminde bayram ikramiyeleri yer almaya başladı. 

Milyonlarca emekli, bu yıl ikramiyelerin ne kadar olacağını merak ediyor.

Ekonomist Muhammed Bayram, TGRT Haber televizyonunda katıldığı canlı yayında emekli ikramiyeriyle ilgili öngörü ve kulis bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. 

İşte Muhammed Bayram'ın açıklamalarından öne çıkanlar: 

 

 

Emekli ikramiyesi için bomba kulis! Muhammed Bayram canlı yayında, '1 maaş' diyerek açıkladı

Emekli bayram ikramiyesinde bir maaş kadar ikramiye yolda mı?

“Tabii yolda diyemeyiz ama seçenekler içerisinde var.

Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız da bahsetti.

Sayın Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı da bahsediyor.

Bizim sorunumuz en düşük emekli maaşı ve hayat pahalılığında farkında devletimiz.

Burada en düşük emekli maaşına 18 binlerden 20 bin TL çıkartılan yasa tasarısı zaten bu ay içerisinde kabul edildi ve emeklerimize bu farklar yansıdı.
 

emekli bayram ikramiyesi

'EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNDE HERKES AYNI TUTARI ALIYOR' 

Şimdi önümüzde ne var?

Ramazan Bayramı inşallah idrak edersek ve Kurban Bayramı var.

Buralarda da dörder bin lira olan bayram ikramiyesinin en az 5 bin TL olması yani toplamda 10 bin TL olması durumu söz konusu.

Ancak burada şöyle bir sorun var.

Yani yüksek maaş alan da aynı bayram ikramiyesini alıyor, düşük maaş alan da aynı bayram ikramiyesini alıyor.

Ve haklı olarak da yüksek maaş çalanlar diyor ki ya en düşük emekli maaşını artırıyorsunuz ama biz de o kadar bir artış olmuyor diyorlar.
 

Emekli ikramiyesi için bomba kulis! Muhammed Bayram canlı yayında, '1 maaş' diyerek açıkladı

2027 YILINA İŞARET ETTİ 

Bunların tamamı sorun ve bu sorunların ortadan kalkacağı yıl olarak da bu yıl sonu ve 2027 yıl içerisinde burada gösterebiliriz.

Ve şu anda da tabi devletimiz zaten bununla alakalı çalışıyor.

Sosyal yardımların tek bir şemsiye toplanması.

Eğer en düşük emekli maaşı 20.000 TL ve hane içine sadece bu maaş giriyorsa yani asgari ücretten daha az bir para giriyorsa bu haneye devletimiz burada asgari ücrete tamamlayacak bu parayı.

Yani 20.000 TL alan bir emekli maaşı 30.000 TL olacak."
 

Emekli ikramiyesi için bomba kulis! Muhammed Bayram canlı yayında, '1 maaş' diyerek açıkladı

20 BİN LİRA BAYRAM İKRAMİYESİ İHTİMALİ 

Dolayısıyla bu anlattıklarınız çerçevesinde Ramazan bayramı itibariyle 20 bin lira mı yatacak bayram ikramiyesi? Onu mu anlamalıyız?

"Şöyle enflasyon oranına göre artışla beraber, bu tabi kesin değil, bunu devlet yetkilerimiz zaten karar verecek.

Bu konuşulan hususlardan birisi, kulis bilgisi olarak da biz sizlere paylaştık bunu.


 

 

bayram ikramiyesi

ŞU ANKİ ŞARTLARDA İKİ BAYRAM 8 BİN TL 

Şimdi normalde 4000 TL bayram ikramiyesi her bir bayram başına, iki bayramda 8000 lira yapacak.

Ama bu artışla beraber en düşük 5000 liraya gelmesi gerekiyor ve bunu toplamda yıllık 10.000 liraya tekabül ediyor.
 

Emekli ikramiyesi için bomba kulis! Muhammed Bayram canlı yayında, '1 maaş' diyerek açıkladı

İKİ BAYRAMDA BİR MAAŞ FORMÜLÜ 

Bunu yerine toplamda 20.000 lira olacak şekilde en düşük emekli maaşı alanlara yani bayram ikramiyesinin tamamı 2 bayramda yılda bir maaş etsin.

En azından bu alınan bayram ikramiyesi kurban bayramında bir küçük baş hayvan alınabilsin.

 

emekli bayram ikramiyesi

'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLAR İÇİN SEÇENEKLER ARASINDA'

Ramazan bayramında bayram alışverişi yapılabilsin. Ramazan bayramında Ramazan sofralar donatılabilsin.

Amaç bu olduğu için işte bayram başı 10 bin lira işte toplamda 20 bin lira şeklinde yani yılda 1 maaş şeklinde bu seçenekler arasında ama herkese değil en düşük emekli maaş alanlara ve buraya yakın maaş alanlara."
 

Emekli ikramiyesi için bomba kulis! Muhammed Bayram canlı yayında, '1 maaş' diyerek açıkladı

Peki üsttekiler ne olacak Muhammet Bey?

Yani şimdi herkes 20 bin lira almıyor. Farz-ı misal 30 alan var, 40 alan var, 50 alan var, üstü de var. Hadi üstünü konuşmayalım ama şöyle bir genel baktığımızda onlara da 5 bin lira mı verilecek o zaman?

"Tabii bayram başına, yani Ramazan bayramı başına 5 bin, Kurban bayramı 5 bin, toplamda 10 bin. Ama bunun üzerine çalışılıyor. Bu kademeli bir şekilde olabilir."
 

