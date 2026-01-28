Emekli ikramiyesi için bomba kulis! Muhammed Bayram canlı yayında, '1 maaş' diyerek açıkladı

'EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNDE HERKES AYNI TUTARI ALIYOR'

Şimdi önümüzde ne var?



Ramazan Bayramı inşallah idrak edersek ve Kurban Bayramı var.



Buralarda da dörder bin lira olan bayram ikramiyesinin en az 5 bin TL olması yani toplamda 10 bin TL olması durumu söz konusu.



Ancak burada şöyle bir sorun var.



Yani yüksek maaş alan da aynı bayram ikramiyesini alıyor, düşük maaş alan da aynı bayram ikramiyesini alıyor.



Ve haklı olarak da yüksek maaş çalanlar diyor ki ya en düşük emekli maaşını artırıyorsunuz ama biz de o kadar bir artış olmuyor diyorlar.

