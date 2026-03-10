Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Emekli intibak ve seyyanen zam için temmuz detayı! Özgür Erdursun kötü haber verdi

Mart 10, 2026 13:29
1
Emekliye intibak ve seyyanen zam

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında, emekli maaşına düzeltme, intibak, seyyanen zam hakkında çok kritik bilgiler verdi. Erdursun ayrıca emekli bayram ikramiyesi için kabine toplantısından gelecek bilgiye de dikkat çekti.

2
intibak emekli seyyanen zam

ASIL ÇÖZÜM İNTİBAK

Özgür Erdursun, YouTube kanalında yaptığı yayında emeklilere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Emekli maaşlarının düzeltilmesi konusunda sistemin oldukça karmaşık hale geldiğini belirten Erdursun, çözüm için atılabilecek adımları ve hükümetin olası yol haritasını anlattı.
 

3
emekli maaşlarındaki sorun

Erdursun, emekli maaşlarındaki sorunun temelinde sistemde yapılan değişikliklerin bulunduğunu belirterek "Emekli maaşlarının düzeltilmesi yönünde bir talep var. Peki bunu nasıl yapacaklar? Şimdi her şey o kadar karıştı ki… Kök maaş uygulaması var. Aylık bağlanma oranları düşürüldü" dedi.
 

4
emekli intibak

Muhalefet milletvekilleriyle yaptığı görüşmelere de değinen Erdursun, aylık bağlanma oranlarının yeniden artırılmasının kolay olmadığını dile getirerek "Muhalefet partisi milletvekillerine de soruyorum; aylık bağlanma oranlarının yeniden yükseltilmesinin çok zor olduğunu söylüyorlar" ifadesini kullandı.
 

5
seyyanen zam

İNTİBAK İLE KALICI ÇÖZÜM

Erdursun’a göre hükümet hızlı bir adım atmak isterse geçici bir çözüm olarak seyyanen zam yapılabilir. Ancak kalıcı çözümün intibak düzenlemesi olduğunu vurguladı.

“Eğer hızlı bir başlangıç yapmak istiyorlarsa, hemen seyyanen bir artış yapabilirler. Ardından ‘Bu geçici bir seyyanen artıştır, gerçek artışı bir intibak düzenlemesiyle gerçekleştireceğiz’ diyebilirler.”
 

6
emekli maaşı

Alternatif olarak doğrudan intibak düzenlemesi yapılabileceğini de belirten Erdursun,  "Ya da hızlı bir şekilde doğrudan bir intibak düzenlemesi yapıp bunu açıklayabilirler. Mesela isterlerse 2026 Temmuz ayına yetiştirebilirler" DEDİ.
 

7
reform sosyal güvenlik

Sosyal güvenlik sisteminde köklü bir reform beklemediğini söyleyen Erdursun, Türkiye’de genellikle seçim öncesi hızlı ve geçici çözümlerin tercih edildiğini savundu.


 

8
emekli maaşı

Erdursun, "Ama artık Türkiye’de hem emeklileri hem de bundan sonra emekli olacakları, yani çalışma hayatındaki herkesi kapsayacak kapsamlı bir düzenleme beklemiyorum" şeklinde konuştu.

9
emekli maaşı

"Türkiye’deki uygulamalar genellikle seçim öncesi geçici, kolay ve hızlı oy getirecek çözümler oluyor. Oy alındıktan sonra da çok önemsenmeyen kısa çözümler üretiliyor diye düşünüyorum" dedi.

 

10
emekli maaşı

Kalıcı bir düzenlemenin yalnızca emekliler için değil, devlet için de faydalı olacağını söyleyen Erdursun, "Oysa kalıcı bir çözümün hem milletin hem vatandaşın hem de uzun vadede devletin yararına olacağını düşünüyorum. Çünkü kayıt dışılık da giderek artıyor" dedi.
 

11
emekli maaşı

“Bir taraftan TÜİK diyor ki 32–33 milyon kişi çalışıyor. Ben ise 25 milyon kişinin çalıştığını söylüyorum. Stajyerleri ve kursiyerleri çıkardığınızda aslında yaklaşık 23,5 milyon kişi prim yatırıyor" diyen Erdursun, sisteme prim ödeyenlerin sayısının da çok yüksek olmadığını ve bunun düzeltilmesi gerektiğini açıkladı.

 

12
intibak seyyanen zam farkı

İNTİBAK İLE SEYYANEN ZAMA FARKI NEDİR?

Seyyanen zam ile intibak düzenlemesi arasındaki farkı da değerlendiren Erdursun, "Diyelim ki seçim zamanı ya da başka bir dönemde seyyanen zam yapıp intibak yapmazlarsa ya da tam tersi, intibak yapıp seyyanen zam yapmazlarsa yine de sorun çözülür mü? Aslında sorunu çözecek olan şey intibaktır. Asıl çözüm intibaktır" dedi.
 

13
Emekli intibak ve seyyanen zam için temmuz detayı! Özgür Erdursun kötü haber verdi

Erdursun, geçmişte hem milletvekilliği hem de Çalışma Bakanlığı yapan Faruk Çelik’in de benzer bir değerlendirme yaptığını hatırlatarak, "AK Parti’de geçmiş dönemde hem milletvekilliği hem de Çalışma Bakanlığı yapmış olan Sayın Faruk Çelik de geçenlerde Bursa’da yaptığı bir açıklamada buna değindi. Bir intibak düzenlemesiyle düşük emekli aylıklarına çözüm üretilebileceğini söyledi" şeklinde konuştu.

 

