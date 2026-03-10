Emekli intibak ve seyyanen zam için temmuz detayı! Özgür Erdursun kötü haber verdi

Kategoriler
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında, emekli maaşına düzeltme, intibak, seyyanen zam hakkında çok kritik bilgiler verdi. Erdursun ayrıca emekli bayram ikramiyesi için kabine toplantısından gelecek bilgiye de dikkat çekti.
Özgür Erdursun, YouTube kanalında yaptığı yayında emeklilere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Emekli maaşlarının düzeltilmesi konusunda sistemin oldukça karmaşık hale geldiğini belirten Erdursun, çözüm için atılabilecek adımları ve hükümetin olası yol haritasını anlattı.
Erdursun, emekli maaşlarındaki sorunun temelinde sistemde yapılan değişikliklerin bulunduğunu belirterek "Emekli maaşlarının düzeltilmesi yönünde bir talep var. Peki bunu nasıl yapacaklar? Şimdi her şey o kadar karıştı ki… Kök maaş uygulaması var. Aylık bağlanma oranları düşürüldü" dedi.
Muhalefet milletvekilleriyle yaptığı görüşmelere de değinen Erdursun, aylık bağlanma oranlarının yeniden artırılmasının kolay olmadığını dile getirerek "Muhalefet partisi milletvekillerine de soruyorum; aylık bağlanma oranlarının yeniden yükseltilmesinin çok zor olduğunu söylüyorlar" ifadesini kullandı.
Erdursun’a göre hükümet hızlı bir adım atmak isterse geçici bir çözüm olarak seyyanen zam yapılabilir. Ancak kalıcı çözümün intibak düzenlemesi olduğunu vurguladı.
“Eğer hızlı bir başlangıç yapmak istiyorlarsa, hemen seyyanen bir artış yapabilirler. Ardından ‘Bu geçici bir seyyanen artıştır, gerçek artışı bir intibak düzenlemesiyle gerçekleştireceğiz’ diyebilirler.”
Alternatif olarak doğrudan intibak düzenlemesi yapılabileceğini de belirten Erdursun, "Ya da hızlı bir şekilde doğrudan bir intibak düzenlemesi yapıp bunu açıklayabilirler. Mesela isterlerse 2026 Temmuz ayına yetiştirebilirler" DEDİ.
Sosyal güvenlik sisteminde köklü bir reform beklemediğini söyleyen Erdursun, Türkiye’de genellikle seçim öncesi hızlı ve geçici çözümlerin tercih edildiğini savundu.
Erdursun, "Ama artık Türkiye’de hem emeklileri hem de bundan sonra emekli olacakları, yani çalışma hayatındaki herkesi kapsayacak kapsamlı bir düzenleme beklemiyorum" şeklinde konuştu.
"Türkiye’deki uygulamalar genellikle seçim öncesi geçici, kolay ve hızlı oy getirecek çözümler oluyor. Oy alındıktan sonra da çok önemsenmeyen kısa çözümler üretiliyor diye düşünüyorum" dedi.
Kalıcı bir düzenlemenin yalnızca emekliler için değil, devlet için de faydalı olacağını söyleyen Erdursun, "Oysa kalıcı bir çözümün hem milletin hem vatandaşın hem de uzun vadede devletin yararına olacağını düşünüyorum. Çünkü kayıt dışılık da giderek artıyor" dedi.
“Bir taraftan TÜİK diyor ki 32–33 milyon kişi çalışıyor. Ben ise 25 milyon kişinin çalıştığını söylüyorum. Stajyerleri ve kursiyerleri çıkardığınızda aslında yaklaşık 23,5 milyon kişi prim yatırıyor" diyen Erdursun, sisteme prim ödeyenlerin sayısının da çok yüksek olmadığını ve bunun düzeltilmesi gerektiğini açıkladı.
Seyyanen zam ile intibak düzenlemesi arasındaki farkı da değerlendiren Erdursun, "Diyelim ki seçim zamanı ya da başka bir dönemde seyyanen zam yapıp intibak yapmazlarsa ya da tam tersi, intibak yapıp seyyanen zam yapmazlarsa yine de sorun çözülür mü? Aslında sorunu çözecek olan şey intibaktır. Asıl çözüm intibaktır" dedi.
Erdursun, geçmişte hem milletvekilliği hem de Çalışma Bakanlığı yapan Faruk Çelik’in de benzer bir değerlendirme yaptığını hatırlatarak, "AK Parti’de geçmiş dönemde hem milletvekilliği hem de Çalışma Bakanlığı yapmış olan Sayın Faruk Çelik de geçenlerde Bursa’da yaptığı bir açıklamada buna değindi. Bir intibak düzenlemesiyle düşük emekli aylıklarına çözüm üretilebileceğini söyledi" şeklinde konuştu.