Emekli intibak ve seyyanen zam için temmuz detayı! Özgür Erdursun kötü haber verdi

İNTİBAK İLE KALICI ÇÖZÜM

Erdursun’a göre hükümet hızlı bir adım atmak isterse geçici bir çözüm olarak seyyanen zam yapılabilir. Ancak kalıcı çözümün intibak düzenlemesi olduğunu vurguladı.

“Eğer hızlı bir başlangıç yapmak istiyorlarsa, hemen seyyanen bir artış yapabilirler. Ardından ‘Bu geçici bir seyyanen artıştır, gerçek artışı bir intibak düzenlemesiyle gerçekleştireceğiz’ diyebilirler.”

