Emekli kök maaş için zam düzenlemesi geliyor! 11 bin TL ve altı maaş alanlar dikkat

28 Ekim 2024 13:30 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 14:49

Emekli kök maaşı 11 bin TL olan Bağ-Kur ve SSK emeklileri zam heyecanı yaşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri zam oranı için çalışmalara başladı. İşte yeni yılın başında kesinleşecek en düşük emekli maaşı konusunda detaylar...

Milyonlarca emekli ocak ayında yapılacak maaş zammı ve en düşük emekli maaşı​ düzenlemesi için tetikte. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zam oranı​ TÜİK’in Aralık ayı enflasyon​ verileri açıklandığında kesinleşecek. 11 bin TL civarında kök maaş alan emeklilerin de zam düzenlemesinden faydalanması için gerekli düzenlemeler için kollar sıvandı.

EMEKLİ ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emekli zam oranı 3 Ocak Cuma günü belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri şu an için 3 aylık enflasyon oranı olan yüzde 8,92'lik zammı garantilemiş durumda. 6 aylık enflasyon verisi için ise geri sayım sürüyor. Bunun yanında yıl sonu enflasyon tahminleri emekli zammı için olası senaryoları ortaya çıkarıyor.

TEMMUZ FARKI DA YANSITILABİLİR

Yıl sonu için yapılan enflasyon tahminleri ise yüzde 42 ile yüzde 45 arasında değişiyor. Söz konusu tahmin gerçekleşirse, emekli maaşlarına yapılacak 6 aylık enflasyon zammı, yüzde 13,5 ile yüzde 16 arasında değişecek. Memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 10 ile yüzde 12 arasında öngörülüyor. Temmuz ayında eşitleme yapılmamıştı. Ocak 2025 emekli zammı döneminde oluşacak yaklaşık 5 puanlık farkın da telafi edilmesi gündemde.

EMEKLİ MAAŞINA REFAH PAYI EKLENECEK Mİ?

Yüksek enflasyon döneminde gelen refah payları yine en merak edilen konulardan biri. Ancak kulislerden alınan bilgilere göre refah payı artışı tıpkı temmuz ayında olduğu 2025 yılında da olmayacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kök maaşı 11 bin TL ve altında olan emeklilerin ocak ayı zammı sonrası maaşı 12 bin 500 TL alması netleşmiş durumda. Önceki 2 dönemde en düşük emekli maaşı 2500 TL zam almış ve son olarak Hazine destekli rakam 12.500 TL’yi bulmuştu. Bu kapsamda 6 aylık enflasyon artışı göz önünde bulundurulduğunda ve önceki dönemler dikkate alındığında en düşük emekli maaşı için en güçlü formül 15 bin TL'ye yükseltilmesi oldu.