Emekli maaş farkı giderici çalışma suya düştü! Aylıklar düşecek: Emeklilik dilekçesini kim, ne zaman vermeli?

30 Ekim 2024 10:27 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 11:12

Emekli aylıkları arasındaki yaklaşık yüzde 33'lük farkı giderecek çalışma olumsuz sonuçlandı. Değişiklik çalışması gündemden çıkarıldı. Emekli olmayı düşünenler emeklilik dilekçesini vermeye hazırlanıyor ancak dilekçeyi 2024 ve 2025 yılında verenler arasında yüzde 33'lük bir fark oluşacak.

Emeklilik​ dilekçesi vereceklere kötü haber geldi. Dilekçeyi 2024'te verenler ile 2025'te verenlerin aylıkları arasındaki yüzde 33 oranında fark için çalışma başlatılacağı açıklanmıştı. Bir süredir yapılan çalışmalar olumsuz sonuçlandı. Son anda bir değişiklik olmadığı takdirde farkı giderici değişiklik yapılmayacak.

ÇALIŞMALAR OLUMSUZ SONUÇLANDI

Bu kapsamda Çalışma Bakanlığı​ ve Maliye Bakanlığı​ ağustos ayında farkı gidermek için bir çalışma yürütmeye başlamıştı. Yaklaşık 300.000 kişinin bu düşüşten etkilenmesi bekleniyor. Bunların içinde 140.000 kamu işçisi olduğu belirtiliyor. Emekliliğe hak kazanmış

kişi sayısı daha fazla ancak emekli aylığı 12.500 liranın altında olanlar bu durumdan etkilenmeyecek. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığının değişiklik yapılmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.

Bu nedenle çalışma rafa kalktı. Son anda bir sürpriz olmazsa değişiklik gündemden çıktı ancak henüz süre bitmiş değil. Yasal düzenleme için aralık ayı sonuna kadar vakit var. Peki, emekliler bu düşüşten kurtulmak için ne zaman dilekçe vermeli?

EMEKLİLER NE ZAMAN DİLEKÇE VERMELİ?

Özel sektörde çalışan SSK'lılar ve Bağkurlular 2024 yılı avantajından yararlanabilmek için dilekçeyi en geç 31 Aralık'ta vermeleri gerekiyor. Maaşını ayın 1'inde alan kamu çalışanı için de dilekçe vermek için son tarih 31 Aralık. Maaşını 15'inde alan kamu çalışanları

ise en son 14 Ocak 2025 tarihinde.

EMEKLİ SANDIKLILAR DÜŞÜŞTEN ETKİLENMEYECEK

Emekli sandığına tabi kamu çalışanları ise düşüşten etkilenmeyecek. Emekliliğe 2025 ve sonrası hak kazananların e-devlette şu an gördükleri emekli aylıkları ocak ayından itibaren düşecek. Emeklilik yaşamlarına düşük aylıkla başlayacaklar.