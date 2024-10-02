Emekli maaş farkı için katsayı düzenlemesi masada! İki bakanlık harekete geçti

02 Ekim 2024 09:49 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 09:58

Emeklilik dilekçelerini 2024 yılında verenler ile 2025 yılında verenler arasında yüzde 30’a yakın maaş farkı ortaya çıkıyor. 5510 sayılı Kanun’da yer alan güncelleme katsayısı nedeniyle ortaya çıkan fark için hükümetten düzenleme sinyali geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaların Meclis’e sunulması bekleniyor. Aradaki zam farkının giderilmesi için yeni formüller üzerinde durulurken güncelleme katsayısının belli oranda sabitlemesi seçeneği masadaki en güçlü seçeneklerden biri. İşte milyonların maaşını etkileyecek detaylar…

SSK Bağkur emekli maaşı için 3 farklı hesap! En düşük emekli maaşı için yeni tahmin belli oldu

SSK Bağkur emekli maaşı için 3 farklı hesap! En düşük emekli maaşı için yeni tahmin belli oldu

İlk kez emekli olacaklar için 2024-2025 yılları arasında yüzde 30’luk zam​ farkının ortaya çıkması sonrası emeklilik​ işlemlerinden yoğunluk başladı. Daha yüksek maaş almak isteyenler SGK’nın yolunu tutarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın konuyla ilgili harekete geçtiği öğrenildi. Zam farkının ortaya çıkmasına neden olan güncelleme katsayına yönelik düzenleme yapılması beklenirken ekim ayında konunu çözüleme kavuşması bekleniyor.

İKİ BAKANLIK GÖRÜŞÜYOR

Emekliler arasında ortaya çıkan zam farkının giderilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki görüşmeler sonucu ortaya çıkması beklenen düzenlemenin ekim ayında Meclis’e gelmesi bekleniyor. Maaş farkının ortadan kalkması için "güncelleme katsayısını belli oranda sabitleme" formülünün masada olduğu ifade edildi.

GÜNCELLEME KAT SAYISI SORUNU

Dilekçe verilen tarihe göre ortaya çıkan farkın temel nedeni güncelleme katsayısını oluşturan TÜFE​ oranı ile emekli aylıklarına yapılan artış oranı arasındaki fark. Bu fark genellikle enflasyon rakamlarının yüksek olduğu yıllarda ortaya çıkıyor. Bu nedenle dilekçe verilen yıllar arasında emekli aylıklarında önemli farklar ortaya çıkıyor.

Sabah’ta yer alan habere göre, yılın ilk yarısında emeklilik dilekçesi verenler için bir önceki yılın TÜFE ve büyüme oranları bilinmesiyle güncelleme hesaplaması daha kolay yapılabiliyor. Yılın ikinci yarısında emeklilik başvurusu yapıldığında TÜFE belli olmadığı için, durum daha karışık bir hal alabiliyor.

5510 Sayılı Kanun'un 29. maddesinin son fıkrasında konu şu şekilde ifade ediliyor: "Kanuna göre hesaplanan aylığın başlangıç tarihinin yılın ilk altı aylık dönemine rastlaması halinde ocak ödeme dönemi için gelir ve aylıklara uygulanan artış oranı kadar artırılarak, yılın ikinci altı aylık dönemine rastlaması halinde ise öncelikle ocak ödeme dönemi, daha sonra temmuz ödeme dönemi için gelir ve aylıklara uygulanan artış oranları kadar artırılarak sigortalının aylık başlangıç tarihindeki aylığı hesaplanır"

EMEKLİ AYLIKLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Bir örnekle açıklamak gerekirse sigortalı 2025 yılı ilk yarısı içinde emekli aylığı başvurusu yaptı. TÜFE 2025-2027 OVP'de tahmin edildiği gibi yüzde 41.5 ve büyüme de yüzde 3.5 olarak gerçekleşirse (41.5+1.05-yüzde 3.5'in yüzde 30'u) 2024 yılında uygulanacak güncelleme katsayısı 1.4255 olacak.

Böylelikle 2024 yılının güncelleme katsayısının 1.42 civarında olacak olması ancak emekli aylık artışlarının yüzde 86 civarında olmasından kaynaklanıyor. Emekli aylıklarında fark 1.8616 ile (yaklaşık) 1.42 arasında kadar farklı olacak. Bu da yaklaşık yüzde 30 oranında bir fark anlamına geliyor.

MASADA HANGİ FORMÜL VAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularına cevap vererek "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" şeklinde cevapladı.

Bu açıklamanın ardından milyonlar yeni düzenlemenin detayları merak edildi. Prim ve gün sayılarındaki değişiklik, seyyanen zam ve güncelleme katsayısındaki değişiklik gibi formüller masada yer alıyor. 2024 yılı güncelleme katsayısının yine 2024 yılında emeklilere uygulanan toplam zam oranında (yüzde 86.16) olması şeklinde yeni bir formül üzerinde duruluyor. Bu formülle 2024 güncelleme katsayısının 1.4255 yerine, 1.8616 olarak değiştirilmesi planlanıyor.