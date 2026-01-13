Menü Kapat
Emekli maaş farkı ödeme günleri 2026: Memur ve memur emeklisi zam farkları ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaş farkı ödemeleri için geri sayım başladı. Memur emeklileri her ayın ilk beş günü maaşlarını alırken memur maaşları ise her ayın 15’inde hesaplara aktarılıyor. Memur ve memur emeklisi maaşları, her ayın 15’inden itibaren işlendiği için 14-15 günlük fark ödemesi yatırılacak. SSK, Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı 12,19 olurken memur emeklileri ise yüzde 18.6 zam aldı. Memur ve memur emeklilerine fark ödemesi için gözler SGK’ya çevrildi. En düşük memur maaşı yapılan zamla beraber 60 bin lira seviyesine geldi. Peki Emekli maaşı zam farkları 2026 ne zaman yatacak? İşte, emekli maaş farkı zam ödeme günleri…

Emekli maaş farkı ödeme günleri 2026: Memur ve memur emeklisi zam farkları ne zaman yatacak?
Emekli maaş farkı ödeme tarihleri, 2 milyon emekli ve yaklaşık 4 milyon emeklinin gündeminde yer alıyor. Kamu kurumlarında öğretmen, doktor, polis, hemşire, zabıta, bekçi, imam, vaiz gibi görevlerde bulunanların zamlı maaşları bu ayın 15’inden itibaren hesaplara geçecek. Memur ve memur emeklisi maaş farkı ödemeleri, her zam döneminde gerçekleştiriliyor. Memurlar, ocak ayında aldığı maaş farkı ödemelerini benzer şekilde Temmuz ayında da alacak. Memur emeklileri maaşlarını yeni yılın ilk haftasında aldığından benzer şekilde fark ödemesi alacak. Peki Memur ve emekli maaş farkı ödeme tarihi 2026 ne zaman? İşte, ödemelere ilişkin son durum…

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2026 BELLİ OLDU MU?

Emekli maaş farkı ödeme tarihleri resmi olarak duyurulmadı. Memur maaş ödemeleri 15 Ocak’ta hesaplara yatırılacak.

Memur maaşları her ayın 15’inden itibaren hesaplandığından 15 Aralık-15 Ocak tarihlerinde yeni maaşlar işlenecek. Ocak ayına yönelik 14 günlük maaş farkı ödemelerinin de maaşlarda olduğu gibi 15 Ocak’ta hesaplara yatırılması bekleniyor.

Maaş farkı ödemeleri PTT şubelerinden veya ATM’ler aracılığıyla çekilebilecek. Maaşlarını 1-5 Ocak’ta alan memur emeklilerinin de fark ödemelerinin bu tarihlerde hesaplara yatırılacak.

Emekli maaş farkı ödeme günleri 2026: Memur ve memur emeklisi zam farkları ne zaman yatacak?

MİLYONLARCA EMEKLİNİN GÖZÜ BAYRAM İKRAMİYESİNDE

Emeklilere her yıl dini bayramlar öncesinde bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyeleri hesaplara geçecek.

2025 yılında emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira olarak belirlenmişti. Yeni yıl ile beraber emekli bayram ikramiyesinde artış yaşanacak. Bayram ikramiyesi zammının en düşük emekli maaşına gelen zam oranından yüksek olması bekleniyor. Bayram ikramiyesinin 18,48 oranında zamlanması durumunda 740 lira artacak.

2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart cuma günü idrak edilecek. Kurban Bayramı ise 27 Mayıs’ta başlayacak. Bayram ikramiyeleri genellikle bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılıyor.

Emekli maaş farkı ödeme günleri 2026: Memur ve memur emeklisi zam farkları ne zaman yatacak?
