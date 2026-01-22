Menü Kapat
 Fuat İğci

Emekli maaş farkı ödeme günleri 2026 SGK takvimi açıklandı: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşı farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkı ödeme tarihleri 2026 belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada maaş ödeme günlerini duyurdu. 4/C Ocak ayı emekli maaş farkı ödemelerinden 2 milyon 519 bin emekli yararlanacak. Emekli maaş farkı ödemelerinin yanı sıra harp ve vazife malulleri ile beraber diğer hak sahipleri emekli maaş farkı ödemelerinden yararlanabilecek. Dul ve yetim aylığı alanlar, malul, vazife malulü olanlara da zam farkı yansıtılacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaş farkı ödeme tarihlerine odaklandı. Emekli maaşı fark ödemeleri, PTT veya anlaşmalı bankalara yatırılacak. Hak sahipleri, internet üzerinden sorgulama işlemini kolayca yapabilecek. Peki SSK, Bağ-kur ve 4C emekli maaş farkı ödemeleri 2026 ne zaman yatacak? İşte, emekli maaş farkı sorgulama ekranı…

Emekli maaş farkı ödeme günleri 2026 SGK takvimi açıklandı: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşı farkları ne zaman yatacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.01.2026
10:35
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
15:36

Ocak ayı maaşlarının hesaplara geçmeye başlamasıyla beraber milyonlarca emekli ise fark ödemesine odaklandı. En düşük emekli maaşına gelen yeni düzenlemeyle birlikte 3 bin 319 lira fark ödemesi oluştu. Emekli maaşına yapılacak düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Emekli maaşlarının zamlanmasıyla beraber bankalarda promosyon kampanyalarına güncellemeye gitti. Bazı emekliler, maaş farkı ödemelerinden sonra promosyonlardan yararlanabilmek için bankalarla yeni taahhüt anlaşması yapmaya hazırlanıyor. Memur emeklileri, farksız maaş ödemelerini Ocak ayının ilk haftasında alırken Bağ-kur’luların ise maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Emekliler maaş farkı sorgulama işlemlerini internet üzerinden kolayca kontrol edebiliyor. Peki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş farkı sorgulama nasıl yapılır? İşte, emekli maaş farkı takviminde son durum…

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “ Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Emekli maaş farkı ödeme günleri 2026 SGK takvimi açıklandı: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşı farkları ne zaman yatacak?


EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI MI?

2026 yılının Ocak ayında memur emeklileri yüzde 18.6 zam, SSK,Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 zam alırken en düşük emekli maaşına yasal düzenlemeye gidiliyor.

zam oranı yüzde 12,19’dan yüzde 18.48’e yükseltildi. Konuyla ilgili yasal düzenleme tamamlandıktan sonra maaşını alt sınırdan alan emeklilere 3 bin 319 lira fark ödemesi yapılacak.

Benzer şekilde memur emeklileri, TÜİK’in enflasyonu 5 Ocak’ta açıklaması sebebiyle maaşlarını zamsız aldı. Emekli maaş farkı ödemeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ayrıca bir takvim belirleyecek ve ödemeler başlayacak. Ödemeler 23 Ocak'ta hesaplara yatırılacak.

Emekli maaş farkı ödeme günleri 2026 SGK takvimi açıklandı: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşı farkları ne zaman yatacak?

SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKI ÖDEMESİ SORGULAMA

Maaş farkı ödeme takvimi yayımlandıktan sonra emeklilerin banka şubelerine giderek fark ödemelerine sorgulamalarına gerek bulunmuyor. Emekli maaş farkı ödemesinin yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen emekliler, müşterisi olduğu bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı yöntemiyle bakiyesini kontrol edebiliyor.

Alternatif olarak SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri maaş farkı ödemelerini bankanın müşteri hizmetleri üzerinden de sorgulayabilirler. Emekli fark ödemesi takvimi belli olduktan sonra Ziraat Bankası’ndan maaş alanlar 0850 220 00, Halkbank’tan ödeme alanlar 0850 222 0400 ve Vakıfbank’tan maaş alanlar ise 0850 222 0724 numarası üzerinden müşteri hizmetlerine bağlanarak sorgulama işlemini yapabilirler.

Emekli maaş farkı ödeme günleri 2026 SGK takvimi açıklandı: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşı farkları ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 319 LİRA ARTACAK

En düşük , 2025 yılının Temmuz-Aralık ayları arasında 16 bin 881 lira olarak yatırıldı. Ocak ayında ise emeklilere gelen %12,19’luk zammın ardından maaş 2 bin 57 lira artacak ve 18.938 liraya yükselecekti. En düşük emekli maaşlarına yapılacak yasal düzenlemeyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının 3 bin 319 lira artırılacağını duyurdu. En düşük emekli maaşlarını bu ay yüzde 12,18’lik zam üzerinden alanlara da fark ödemesi oluşacak. SGK tarafından açıklanan ödeme takvimiyle beraber bu farkların ödeme günleri belli olacak.

Emekli maaş farkı ödeme günleri 2026 SGK takvimi açıklandı: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşı farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİLER PROMOSYON İÇİN FARK ÖDEMELERİNİ BEKLİYOR

SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri promosyon anlaşması için bankaları yakından takip ediyor. Emekli maaşlarına gelen zammın ardından bankalar yeni promosyon kampanyalarını duyuruyor. Emekliler ise fark ödemeleri hesaplara yatırıldıktan sonra promosyonları değerlendirecek. Daha önce promosyon ödemelerinden yararlanan emekliler cayma bedellerini ödeyerek yeni promosyon anlaşması yapabilecek.

