Emekli maaş farkları ödemeleri 2026! SGK SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zamla beraber fark ödemeleri oluştu. Memur emeklileri (4C) maaşlarını her ayın ilk 5 günü alıyor. TÜİK Aralık enflasyonunu 5 Ocak’ta ilan ettiğinden memur emeklileri için zam oranı, maaşların yatırıldığı tarihte belli olmadığından fark ödemesi yapılmamıştı. Maaşlarını alt sınırdan alan SSK, Bağ-Kur emeklileri için ise Meclis’te çalışma yapıldı. En düşük emekli maaşlarına gelecek zam oranı 12,19’den 18.48’e yükseltildi. TBMM Genel Kurulu’nda tamamlanan çalışmanın uzun sürmesinin ardından maaşlarını Ocak ayında 16 bin 881 lira olarak alan emekliler için 3 bin 119 lira fark ödemesi oluştu. Fark ödemelerinin hesaplara geçmesi için kanun teklifinin Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Peki 4A ve 4B emekli maaş farkları 2026 ne zaman yatacak? İşte, emekli maaş farkı ödemelerinde öngörülen tarih…

EMEKLİ MAAŞ FARKI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI MI?

2026 yılında Ocak-Temmuz ayında emeklilere yapılacak zam oranı 12.19 olarak belirlenmişti. Emeklilerde maaşlar kök zamma uygulandığı için en düşük emekli maaşı, ortalamanın altında kaldı. Hükümet bu konuda harekete geçerken taban aylığa yüzde 18.48 zam yapılmasına yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurul’da kabul edildi. Meclis’te kabul edilen en düşük emekli zammı henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı. En düşük emekli maaşına yönelik düzenleme kabul edildikten sonra fark ödemeleri resmi olarak yapılabilecek.

4A VE 4B EMEKLİ MAAŞ FARKLARI 2026 NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaş farkı ödemeleri için henüz bir takvim yayımlanmadı. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4C memur emeklileri için oluşan fark ödemelerinin 23 Ocak cuma günü hesaplara yatırılacağını paylaşmıştı. 4A ve 4B maaş farklarının yatırılması için öncelikle en düşük emekli zammına gelen düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Meclis’te kabul edilen düzenlemenin en geç Şubat ayının ilk haftasına kadar yayınlanması bekleniyor.

3.119 TL MAAŞ FARKI ÖDEMESİ YAPILACAK

En düşük emekli maaşı, 2025 yılının Temmuz-Aralık aylarında 16 bin 881 lira olarak yatırılıyordu. En düşük emekli maaşına gelecek zam oranı yasal düzenlemeye göre yüzde 18,48 oldu. Bu zam oranına göre en düşük emekli maaşı 3 bin 119 lira zamlanacak. Ocak ayında zamsız maaş alan emeklilere 3 bin 119 TL fark ödemesi yatırılacak. Fark ödemelerinde yasal düzenlemenin Ocak ayına yetişmemesi durumunda ödemelerin önümüzdeki maaşlarla birlikte yatırılma ihtimali de bulunuyor. Düzenlemenin yetişmemesi durumunda emekli maaş farkları, önümüzdeki maaşlarla birlikte yatırılacak. Bu durumda tahsis numaralarına göre fark ödemelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Görseldeki ödeme planı beklenen ödeme planıdır. Resmi emekli maaş farklı ödeme tarihleri henüz belli olmadı.

4A EMEKLİLERİ

SSK emeklileri maaş ödemeleri tahsis numarasına göre ödeniyor. Şubat ayındaki ödeme takvimi ise şu şekilde olacak;

Son rakamı 9 olanlar, 17 Şubat’ta,

Son rakamı 7 olanlar, 18 Şubat’ta,

Son rakamı 5 olanlar, 19 Şubat’ta,

Son rakamı 3 olanlar, 20 Şubat’ta,

Son rakamı 1 olanlar, 21 Şubat’ta,

Son rakamı 8 olanlar, 22 Şubat’ta,

Son rakamı 6 olanlar, 23 Şubat’ta,

Son rakamı 4 olanlar, 24 Şubat’ta

Son rakamı 2 olanlar, 25 Şubat’ta,

Son rakamı 0 olanlar, 26 Şubat’ta zamlı maaş alacak.

4B EMEKLİLERİ

Bağ-kur emeklileri tahsis numarasına göre son iki hanesi 5,7,8 olanlar emekli maaşını 25 Şubat’ta, 3 ve 1 olanlar 26 Şubat’ta ve 4,6,8 olanlar ise 27 Şubat’ta, 0 ve 2 olanlar ise 28 Şubat’ta zamlı maaş alacak. Fark ödemelerinin yatırılmaması durumunda ise zamlı maaşlarla beraber farkların yatırılması bekleniyor.