Emekli maaşı hesabında 'yıl' detayı! Aradaki fark 10 bin TL'ye kadar çıkıyor: Maaşlar yüzde 35 azalabilir

30 Temmuz 2024 16:53 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 17:18

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SGK’dan faizsiz konut kredisi fırsatı: Ev almak isteyene tam 400 bin TL destek! Tüm şartlar belli oldu

Emekli olmasına kısa süre kalanlar hangi dönemde dilekçe vermeleri gerektiğini merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal 2024 yılı ile 2025 yılı arasında maaş farkının yüzde 35 çıktığını ifade ederek emekli olmak için en doğru zamanı açıkladı. Uzman isim 15 bin 800 lira hak eden bir kişinin 2025 yılında dilekçe vermesi halinde bu rakamın 11 bin 640 liraya kadar gerileyeceğini ifade etti.

İKİ YIL ARASINDA MAAŞ FARKI

TV 100 ekranlarında konuya dair açıklamalar yapan Bal, "2024 yılında emekli olmakla 2025 yılında emekli olmak arasında bir fark oluştu” dedi.

Bal, farkın sebebini şu sözlerle anlattı:

Bu farkın sebebi ise güncelleme oranı. Güncelleme oranının 2024'te daha yüksek olması ve 2025'te de hedeflenen enflasyon oranından dolayı daha düşük olması bekleniyor. Bu sebeple 2 yıl arasında maaş farkı var."

ENFLASYON FARKI MAAŞ HESABINI DEĞİŞTİRDİ

Emekli maaşlarını en çok etkileyen veri TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri. Maaşlar yılda iki kez TÜFE farkına göre belirleniyor. 2024 yılında yüksek olan enflasyon rakamlarının 2025 yılında düşüşe geçmesi bekleniyor. Böylelikle 2025 yılında emekli olanlar daha az maaş alacaklar.

KAT SAYI ORANI 2025’TE DÜŞECEK

SGK uzmanı Murat Bal, maaşlar arasındaki zam farkı sorununu şu sözlerle açıkladı:

"2024'ün ocak ayında yüzde 49,25 zam yapıldı emeklilere. 2024'ün temmuz ayında ise yüzde 24,7'lük bir zam gerçekleşti. Toplamda kümülatif olarak yüzde 86.16'lık bir zam gerçekleşti.

2023 güncelleme katsayısı da yüzde 66,12'ydi. 2025'te dilekçe verecek olanlar ise katsayı oranı ise yüzde 39.20'ye düşmüş oldu.

Dolayısıyla 2024 yılında emekli olmakla 2025 yılında emekli olmak arasında sizin açınızdan yüzde 30'un üzerinde bir emekli maaşı düşüklüğüne neden olacak.

HANGİ AYDA DİLEKÇE VERİLMELİ

Uzmanlar emeklilik dilekçesi vermek isteyenlerin aralık ayını seçmesi gerektiğini ifade etti. Bu yıl emekli olanlar için 2023 yılı büyüme rakamları baz alınacak. Bu nedenle 2024 Aralık ayı dilekçeler için kritik önem taşıyor.

SGK UZMANI TEK TEK HESAPLADI

Bal maaşlar arasındaki zam farkı hesabını şu sözlerle anlattı:

2024 yılında emekli olmak maaş açısından daha avantajlı olacak. 2024 yılında siz emekli olurken 15 bin 800 lira hakkediyor olsanız 31 Aralık'ta bu dilekçeyi verseniz bu parayı alabiliyorsunuz. Ancak 2025 yılında emekli olsanız bu rakam 11 bin 640 liraya düşüyor.

Mesela 2024 yılında 25 bin 200 lira emekli maaşı alacak olsanız bu rakam 2025 yılında emekli olduğunuzda 18 bin 560 liraya düşüyor. 40 bin 500 lira için de örnekleyecek olursak 2025 yılında bu rakam da 29 bin 610 liraya düşüyor.

Yani yüzde 30'un üzerinde 25 civarına bir kayba neden olacak. Eğer hakkınız varsa gününüz yılınız dolduysa kesinlikle 2024 yılında emekli olmanızı tavsiye ederim.