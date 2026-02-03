Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Emekli maaş zam farkları 2026 yattı mı? 4A SSK emekli maaş farkı sorgulama yöntemi

4A SSK maaş farkı ödemeleri için geri sayım başladı. En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseldi. Kanun teklifine göre zam oranı yüzde 18.48 olurken emekliler zam farkı ödemelerine odaklandı. Memur maaşları her ayın 15’inden itibaren hesaplandığından benzer şekilde 4C emeklilerine fark ödemesi, geçtiğimiz ay yapılmıştı. En düşük emekli aylığına gelen düzenlemenin maaşlara yetişmemesi sonrasında 3 bin 119 TL fark ödemesi oluştu. Emekli maaş farkı ödemeleri, aylık alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacak. SSK emeklileri, şubelere gitmeden maaş farkı ödemelerini kontrol edebiliyor. Emekli maaş farkı sorgulama yöntemi yoğun ilgi görüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaş farkı ödeme takvimini duyurdu. Peki 4A SSK emekli maaş farkları 2026 ne zaman yatacak? İşte, emekli maaş farkı sorgulama yöntemi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Emekli maaş zam farkları 2026 yattı mı? 4A SSK emekli maaş farkı sorgulama yöntemi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 09:22

En düşük emekli maaşına yönelik kanun teklifinin kabul edilmesiyle gözler ödeme takvimine çevrilmişti. Normal şartlarda emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17’siyle 26’sı arasında ödenirken emeklileri ise maaşlarını 25’i ve 28’i arasında oluyor. ise her ayın ilk 5 günü maaşlarını alırken fark ödemeleri geçtiğimiz Ocak ayının son haftasında hesaplara yatırıldı. 4C emeklilerinin ardından 4A SSK emekli maaş fark ödemeleri için geri sayım başladı. Emekli maaş farkları, maaş alınan bankalar aracılığıyla kesinti olmadan tek seferde hesaplara yatırılacak. Maaş farkı ödemelerinden, Ocak ayı itibariyle emekli olanlarda faydalanabilecek. Emekli maaş farkı ödemeleri sorgulama işlemleri ise internet üzerinden yapılabiliyor. Peki Emekli maaş farkı nasıl sorgulanır? İşte, emekli maaş farkı ödeme tarihleri…

4A SSK EMEKLİ MAAŞ FARKLARI 2026 YATTI MI?

tarafından 4A emeklilerine yönelik maaş farkı ödeme tarihleri belli oldu. 4C memur emeklileri için ödemeler 23 Ocak’ta hesaplara yatırılmıştı.

4A SSK emeklileri ise 3 bin 199 lira fark ödemelerini 4 Şubat Perşembe günü alabilecek. Maşa farkı ödemelerinden sadece maaşını alt sınırdan 16 bin 881 lira olarak alan emekliler yararlanabilecek.

SGK’dan yapılan açıklamada alt sınır aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildiği hatırlatılırken toplam 11,4 milyar lira fark ödemesi yapılacağı duyuruldu.

3 bin 199 lira fark ödemeleri aylık alınan bankadan veya PTT şubelerinden alınabilecek.

Emekli maaş zam farkları 2026 yattı mı? 4A SSK emekli maaş farkı sorgulama yöntemi

EMEKLİ MAAŞ FARKI SORGULAMA NASIL YAPILIR?


Emekli maaş farkları 4 Şubat itibariyle hesaplara yatırılacak. SSK emeklileri fark ödemelerini yatıp yatmadığını şubelere gitmeden sorgulayabilecek.

Emekli maaş farkı ödemelerini sorgulamak için 4A emeklileri internet bankacılığı, mobil bankacılık veya telefon bankacılığı yöntemini kullanabilir. Maaş alınan bankanın müşteri hizmetleri aracılığıyla sorgulama işlemi yapabilirler.

Maaşını Halkbank aracılığıyla alan emeklileri 0850 222 0400, Vakıfbank aracılığıyla alanlar ise 0850 222 0724 numarasından sorgulama yapabilirler. Maaşını Ziraat Bankası’ndan alanlar ise 0850 220 00 00 numarasını arayarak fark ödemesinin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.

Emekli maaş zam farkları 2026 yattı mı? 4A SSK emekli maaş farkı sorgulama yöntemi

EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNE ODAKLANDI

SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri her yıl ödenen bayram ikramiyelerinden bu yılda faydalanacak. Geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyeleri yüzde 33 seviyesinde zamlanarak 4 bin liraya ulaşmıştı.

2026 yılında ise emekliler hem Mart ayında hem de Mayıs ayında emekli ikramiyesi alacak. Bayram ikramiyelerinin 5 bin ila 5 bin 500 lira arasında olması bekleniyor. İkramiye ödemelerinden emeklilerin yanı sıra dul aylığı, ölüm aylığı, şampiyon sporcular, yaşlılık maaşı alanlar ve diğer hak sahipleri de yararlanacak.

Emekli maaş zam farkları 2026 yattı mı? 4A SSK emekli maaş farkı sorgulama yöntemi
ETİKETLER
#sosyal güvenlik kurumu
#ssk
#bağ-kur
#emeklilik
#memur emeklileri
#Emekli İkramiyeleri
#Maaş Farkı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.