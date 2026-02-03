Emekli maaş zam farkları 2026 yattı mı? 4A SSK emekli maaş farkı sorgulama yöntemi

En düşük emekli maaşına yönelik kanun teklifinin kabul edilmesiyle gözler ödeme takvimine çevrilmişti. Normal şartlarda SSK emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17’siyle 26’sı arasında ödenirken Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını 25’i ve 28’i arasında oluyor. Memur emeklileri ise her ayın ilk 5 günü maaşlarını alırken fark ödemeleri geçtiğimiz Ocak ayının son haftasında hesaplara yatırıldı. 4C emeklilerinin ardından 4A SSK emekli maaş fark ödemeleri için geri sayım başladı. Emekli maaş farkları, maaş alınan bankalar aracılığıyla kesinti olmadan tek seferde hesaplara yatırılacak. Maaş farkı ödemelerinden, Ocak ayı itibariyle emekli olanlarda faydalanabilecek. Emekli maaş farkı ödemeleri sorgulama işlemleri ise internet üzerinden yapılabiliyor. Peki Emekli maaş farkı nasıl sorgulanır? İşte, emekli maaş farkı ödeme tarihleri…

4A SSK EMEKLİ MAAŞ FARKLARI 2026 YATTI MI?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 4A emeklilerine yönelik maaş farkı ödeme tarihleri belli oldu. 4C memur emeklileri için ödemeler 23 Ocak’ta hesaplara yatırılmıştı.

4A SSK emeklileri ise 3 bin 199 lira fark ödemelerini 4 Şubat Perşembe günü alabilecek. Maşa farkı ödemelerinden sadece maaşını alt sınırdan 16 bin 881 lira olarak alan emekliler yararlanabilecek.

SGK’dan yapılan açıklamada alt sınır aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildiği hatırlatılırken toplam 11,4 milyar lira fark ödemesi yapılacağı duyuruldu.

3 bin 199 lira fark ödemeleri aylık alınan bankadan veya PTT şubelerinden alınabilecek.

EMEKLİ MAAŞ FARKI SORGULAMA NASIL YAPILIR?



Emekli maaş farkları 4 Şubat itibariyle hesaplara yatırılacak. SSK emeklileri fark ödemelerini yatıp yatmadığını şubelere gitmeden sorgulayabilecek.

Emekli maaş farkı ödemelerini sorgulamak için 4A emeklileri internet bankacılığı, mobil bankacılık veya telefon bankacılığı yöntemini kullanabilir. Maaş alınan bankanın müşteri hizmetleri aracılığıyla sorgulama işlemi yapabilirler.

Maaşını Halkbank aracılığıyla alan emeklileri 0850 222 0400, Vakıfbank aracılığıyla alanlar ise 0850 222 0724 numarasından sorgulama yapabilirler. Maaşını Ziraat Bankası’ndan alanlar ise 0850 220 00 00 numarasını arayarak fark ödemesinin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.

EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNE ODAKLANDI

SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri her yıl ödenen bayram ikramiyelerinden bu yılda faydalanacak. Geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyeleri yüzde 33 seviyesinde zamlanarak 4 bin liraya ulaşmıştı.

2026 yılında ise emekliler hem Mart ayında hem de Mayıs ayında emekli ikramiyesi alacak. Bayram ikramiyelerinin 5 bin ila 5 bin 500 lira arasında olması bekleniyor. İkramiye ödemelerinden emeklilerin yanı sıra dul aylığı, ölüm aylığı, şampiyon sporcular, yaşlılık maaşı alanlar ve diğer hak sahipleri de yararlanacak.