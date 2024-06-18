Emekli maaş zammı için temmuz beklentisi! Masada konuşulan rakam belli oldu!

18 Haziran 2024 08:20 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 08:38

Milyonlarca emekli vatandaşın gözü kulağı, temmuz ayında yapılacak maaş zammında. Beş aylık enflasyon verilerinin yüzde 22,72 oranında maaş zammını kesinleştirmesinin ardından gelen son veriler emekliye bu oranın da üzerinde zam yapılması planlanıyor..

19 bin TL’yi bulan açlık sınırı ve yüksek enflasyon nedeniyle hayat pahalılığını en derinden hisseden emekliler, 10 bin TL ile geçinmekte büyük güçlük çekiyor. Emekliler, ekstra maaş zammı talebini hükümete iletmişti. Henüz bu konuda beklenen cevap gelmedi.

YÜZDE 25-26 ZAM GELİYOR

Hükümet cephesinden ise temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı zammı açıklandı. Emeklilere sadece bir nebze rahatlama sağlayacak bu zam için rakamlar netleşmeye başladı.

5 aylık enflasyon farkı toplamda yüzde 22,72 olarak belirlendi. Bir aylık verinin de eklenmesiyle birlikte, altı aylık enflasyon farkı kesinleşecek.

Merkez Bankası’nın piyasa anketine göre maaşlara yüzde 25-26 arasında zam yapılması bekleniyor. Uzmanlar ise bu konuda görüşlerini paylaşıyor.

"YÜZDE 25 ZAM GELEBİLİR"

Ankara'dan sızan kulis bilgilerine göre emekliler için yüzde 25 oranda zam yapılması konusu, ilgili bakanlıklara sözlü olarak iletildi.

Bunun yanında kök maaş sorununa da çözüm aranıyor

Açıkel, “Kök maaş sorunu hâlâ çözülmedi. İsterse yüzde 25 zam gelsin, kök maaşınız 7 bin TL, 7 bin 500 TL veya 8 bin TL olduğunda yeniden en düşük emekli maaşını almaya devam edeceksiniz. Kök maaşlar için en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye tamamlanması bekleniyor. Türkiye bu durumu yakından takip ediyor ve biz de sizin adınıza izlemeye devam edeceğiz” dedi.