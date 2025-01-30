Emekli maaşı düzenlemesi için gözler Meclis'te! Asgari ücret desteği de görüşülecek

30 Ocak 2025 07:29 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 07:35

Emekli maaşı zammı konusunda düzenlemeleri içeren kanun teklifi bugün Meclis'te ele alınacak. Düzenleme ile en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltilecek. İşverene bin liralık 2025 asgari ücret desteği de genel kurulda görüşülecek.

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En düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira olarak belirlenmişti. Konuya ilişkin yasal düzenlemeler bugün Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde (TBMM) görüşülecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan ve 9 maddeden oluşan teklif ile birlikte 2024 yılında 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya yükseltilecek. Böylece en düşük emekli maaşı zam oranı yüzde 15,75 olarak gerçekleşecek.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Bu düzenlemenin yanı sıra 2016 yılında başlatılan, işverene asgari ücret desteği de yine TBMM gündeminde olacak. 2025 yılı için bu destek 1000 TL olarak belirlenmişti. Hem kayıtlı istihdamın desteklenmesi hem de istihdamın korunması amacıyla uygulamaya konulan asgari ücret desteği için kanun teklifinin genel kurulda kabul edilerek yasalaşması bekleniyor.