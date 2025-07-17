Emekli maaşı hesaplama E-Devlet’te açıldı: Çalışanlar ne kadar emekli maaşı alacağını öğrenebilecek

SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 16,67’lik zam sonrası, henüz emekli olmamış ancak 3600 prim gününü doldurmuş vatandaşlar için e-Devlet’te muhtemel emekli maaşı hesaplaması erişime açıldı.

Artık emekliliği yaklaşan sigortalılar, alabilecekleri tahmini emekli aylığını e-Devlet üzerinden kolayca öğrenebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne “4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama” yazarak ilgili sayfaya ulaşmak mümkün.

EN DÜŞÜK AYLIĞIN ALTINDA GÖSTERİLMİYOR

Hesaplama sonuçları, 2025 yılı itibarıyla geçerli olan en düşük emekli aylığı olan 16.881 TL’nin altında bir tutar göstermiyor. Bu nedenle tahmini maaş tutarı, gerçek kök maaşınızdan farklı olabilir. Kök maaşınızı öğrenmek ise ancak emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra mümkün olacak.