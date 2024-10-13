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Emekli maaşı için çarpıcı kulis! Cem Küçük Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam sürprizini açıkladı: Asgari ücrete refah payı emekliye seyyanen zam

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ekim 2024 13:19 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 13:30

Emeklilerin 2025 maaş zammı için kritik bir görüş paylaşıldı. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı artışı açıkladı. Cem Küçük seyyanen zam veya bir iyileştirmeye dikkat çekerek emekli ve asgari ücret için beklentilerini paylaştı. İşte emekli maaşı ve asgari ücret zammı için çarpıcı kulis.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük​, milyonlarca emekliyi heyecanlandıracak gelişmeyi paylaştı. Emekli maaşı​ ve asgari ücret​ zammı için beklentilerini açıkladı. Milyonlar ocak ayında yapılacak asgari ücret ve emekli zammını beklerken Küçük, ''Emeklilere sayın Erdoğan​'dan bir seyyanen zam​ veya bir iyileştirme bekliyorum." dedi.

Emekli maaşı için çarpıcı kulis! Cem Küçük Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam sürprizini açıkladı: Asgari ücrete refah payı emekliye seyyanen zam - 1. Resim

EMEKLİ ZAMMINA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DOKUNUŞU

Bu yıl temmuzda ara zam yapılmayan asgari ücret 17 bin 2 lira. Milyonlarca emekli ise 12 bin 500 lira aylık alıyor. Ocak ayında zamlanacak maaşlar için Cem Küçük'ten çarpıcı kulis geldi. Cem Küçük asgari ücret ve emekli maaşı zammına dair rakam vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürprizini açıkladı.

Cem Küçük, asgari ücrete refah payı emekli aylığına ise seyyanen zam yapılabileceğini ifade etti. Küçük'ün öne çıkan açıklamaları şöyle;

Emekli maaşı için çarpıcı kulis! Cem Küçük Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam sürprizini açıkladı: Asgari ücrete refah payı emekliye seyyanen zam - 2. Resim

ASGARİ ÜCRET 2025 ZAM BEKLENTİSİ

"Asgari ücret için yüzde 40-50 zam yapılacak demek yanlış. Tayyip bey yüzde 30 çıkarsa 35, yüzde 40 çıkarsa 45 yapın diyecektir. Asgari ücret diyelim ki 23 bin TL çıktı, Erdoğan bunu 25 bin TL yapın diyecektir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hedef enflasyona göre zam yapın diyor. Ama öyle olduğu zaman çalışanı öldürürsünüz. 

Emekli maaşı için çarpıcı kulis! Cem Küçük Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam sürprizini açıkladı: Asgari ücrete refah payı emekliye seyyanen zam - 3. Resim

EMEKLİYE İYİLEŞTİRME ZAMMI

Emekliler son 2 yıldır sıkıntı çekiyor. AK Parti  bunun bedelini seçimde ödedi. Emeklilere bir düzenleme geleceğini düşünüyorum. Şu anda bir öğretmen 48 bin TL alıyor. Emekli bir öğretmen 28 bin TL alıyor. Arada yüzde 70'lik bir fark var. Çalışan öğretmen tabi ki 48 bin TL alsın ama emekli öğretmen de en az bir 35 bin TL alsın ki sorun çözülsün. O yüzden emeklilere sayın Erdoğan'dan bir seyyanen zam veya bir iyileştirme bekliyorum."

Emekli maaşı için çarpıcı kulis! Cem Küçük Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam sürprizini açıkladı: Asgari ücrete refah payı emekliye seyyanen zam - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe13 Ekim 2024 13:23

Emeklilerimiz zaten zor durumda, umarım bu zam artışı onları rahatlatır ve hayatını biraz daha kolay geçirirler

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