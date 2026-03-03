Emekli maaşı için kötü haber! Özgür Erdursun hesapladı: Savaş gölgesinde yüzde 13-15 formülü

İlk iki aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 7,94 seviyesinde olduğunu hatırlatan Erdursun, bunun maaş artışlarının önemli bölümünü erittiğini belirterek, “Bu oran, yapılan maaş artışlarının önemli bir bölümünün daha şimdiden eridiğini gösteriyor. Asgari ücret yıl başında artırıldı ancak iki ayda alım gücünde ciddi kayıp oluştu. Benzer durum emekliler, memurlar ve diğer sabit gelirliler için de geçerli. Cebe giren para nominal olarak aynı görünse de, o parayla alınabilen mal ve hizmet miktarı azalıyor” ifadelerini kullandı.

