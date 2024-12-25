Emekli maaşı için Özgür Erdursun oran verdi! Asgari ücreti tam isabet bilmişti

25 Aralık 2024 08:06 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 08:10

Asgari ücret için “22 bin ile 23 bin lira arasında olacak” tam isabet yapan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşı için de tahminini açıkladı. İşte detaylar...

İşsizlik maaşı asgari ücret sonrası belli oldu! 2025 yılı en yüksek ve en düşük işsizlik ödeneği

İşsizlik maaşı asgari ücret sonrası belli oldu! 2025 yılı en yüksek ve en düşük işsizlik ödeneği

Türkiye dün sürpriz bir kararla hızlıca toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücret kararını konuşurken gözler emekli maaşı zam​ oranına çevrildi. 'En düşük emekli maaşı ne kadar olacak' sorusu yeniden gündemin ön sıralarına taşınırken SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken bir tahmin geldi. Asgari ücreti tahmininde "22 bin ile 23 bin lira arasında olur" açıklamasıyla tam isabet yapan Erdursun emekli maaşı için de net konuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

2025 yılı asgari ücret miktarını nokta atışı tahmin eden Erdursun bu sefer de en düşük emekli maaşı için tahminde bulundu. Özgür Erdursun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılacağını belirtti.

REFAH PAYI İLE BİRLİKTE YÜZDE 25

Asgari ücretin 22-23 bin bandında olacağını aylardır ifade ettiğini belirten Erdursun, emekli maaşı için de 6 aylık enflasyon farkının yüzde 17 olacağını belirterek, "Refah payı ile yüzde 25’e tamamlanır" dedi.

Emekli maaşına yüzde 25 zam yapılması durumunda 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı 15 bin 525 liraya yükselmiş olacak.