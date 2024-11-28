Emekli maaşı için yüz güldüren haber! Yeni oranlar ve zam miktarları belli oldu | İşte masadaki üç rakam

28 Kasım 2024 08:57 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 13:53

Hükümetin ekonomi kurmayları, 2025 yılı için asgari ücret ve emekli maaşlarına yönelik kritik düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Kulislerde 23-25 bin TL arasında bir asgari ücret, emekliler içinse 3 farklı yeni maaş senaryosu konuşuluyor.

2025 yılı ekonomik planlamaları kapsamında, asgari ücret​, en düşük emekli maaşı ve gelir vergisi dilimlerinde yapılacak değişiklikler kamuoyunun merak konusu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında gerçekleştireceği toplantılar öncesinde çalışmalar hızlanırken, hükümetin masasında dikkat çekici rakamlar yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN YENİ RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

2025 asgari ücret miktarının belirlenmesi amacıyla Aralık ayının ilk haftasında görüşmelere başlanacak. Kulislerde sızan bilgilere göre, yeni asgari ücretin 23 bin TL’nin altına düşmeyeceği, ancak 25 bin TL seviyesini de aşmayacağı tahmin ediliyor.

Sendikalar, asgari ücretin enflasyon ve yaşam maliyetlerini karşılayacak şekilde artırılmasını talep ederken, işverenler ise maliyetlerin bütçe dengelerini zorlamaması için orta yol arayışında. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla netleşecek rakam, milyonlarca çalışanın gelir düzeyini doğrudan etkileyecek.

EMEKLİ MAAŞLARINDA 3 ALTERNATİF

Hükümetin gündemindeki bir diğer kritik konu ise emekli maaşlarına yapılacak zam oranları. Şu anda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL seviyesinde. Bu rakamın artırılması için üç farklı senaryo değerlendiriliyor:

14 bin TL: Daha düşük ihtimalli olarak görülüyor.

15 bin TL: Orta seviye bir artış.

16 bin TL: En güçlü seçenek olarak öne çıkıyor.

Mali raporlara ve bütçe dengelemelerine göre karar verilecek zam oranı, milyonlarca emeklinin 2025 yılı gelirini şekillendirecek.

GELİR VERGİSİ SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Gelir vergisi dilimleri, özellikle düşük ve orta gelir gruplarını olumsuz etkileyen yapısıyla uzun süredir eleştiriliyor. Maaşların yıl içinde yüksek vergi dilimlerine geçmesi sonucu net gelirde azalma yaşanması, adaletsizliğe yol açtığı gerekçesiyle sıkça gündeme getiriliyor.

Hükümet, bu sorunu çözmek için gelir vergisi dilimlerinde yeni bir düzenleme planlıyor. İlk vergi dilimi oranının yüzde 15’ten daha düşük bir seviyeye indirilmesi üzerinde duruluyor. Ancak detaylar henüz netlik kazanmış değil.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret ve emekli maaşı zam oranları ve bunun yanı sıra gelir vergisi dilimlerindeki düzenlemeler, 2025 yılının en önemli ekonomik değişiklikleri arasında yer alacak. Nihai kararların Aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Bu süreçte, hükümetin vatandaş odaklı bir politika izlemesi, hem çalışanların hem de emeklilerin alım gücünü artıracak adımlar atması bekleniyor.