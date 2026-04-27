Emekli maaşı kesilecek kişiler kimler? İsa Karakaş uyardı: 'Faiziyle geri alınacak'

PRİM BORCUNDA NASIL BİR YOL İZLENİYOR?

Emeklilik sonrası ortaya çıkan prim borçlarında ise farklı bir yöntem uygulanıyor. Eğer borç emekliliği tamamen ortadan kaldırmıyorsa, maaş kesilmiyor. Bunun yerine borç, aylığın üçte biri oranında kesilerek tahsil ediliyor.

Uzman isim yazısında bu durumu şöyle anlattı:

"Emekli olduktan sonra "Senin eski bir prim borcun varmış" denilirse korkulmamalıdır. Eğer bu borç emeklilik hakkını tamamen ortadan kaldırmıyorsa:

Maaş durdurulmayabilir.

Emeklilik hayatı sekteye uğratılmaz.

Sülüs (1/3) Kuralı: Borç, ödenen maaşın üçte biri oranında her ay kesilerek tahsil edilir. Bu usul, sigortalıyı "muhtaç" bırakmadan SGK’nın alacağını tahsil etme yöntemidir"